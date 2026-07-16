FromSoftware organiseert netwerktest voor The Duskbloods

Heb je de behoefte om voor het eerst hands-on te gaan met The Duskbloods? Dan biedt FromSoftware je een optimale kans aan via de aankomende netwerktest.

Van 21 tot en met 24 augustus 2026 is het zover: dan kunnen spelers eindelijk aan de haal met The Duskbloods. De actievolle multiplayergame van FromSoftware ontvangt binnenkort een netwerktest. Oftewel spelers kunnen zich gratis aanmelden om zo de game aan de tand te voelen, maar ook FromSoftware te helpen met het verzamelen van cruciale informatie, zoals optimalisatie, serverbelasting en dat soort zaken. Het is vanaf 22 juli 2026 mogelijk om jezelf op te geven voor de netwerktest. Hiervoor dien je een Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch Online-abonnement in je bezit te hebben.

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The Duskbloods moet nog dit jaar uitkomen voor de Nintendo Switch 2.