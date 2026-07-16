FromSoftware organiseert netwerktest voor The Duskbloods
Heb je de behoefte om voor het eerst hands-on te gaan met The Duskbloods? Dan biedt FromSoftware je een optimale kans aan via de aankomende netwerktest.
Van 21 tot en met 24 augustus 2026 is het zover: dan kunnen spelers eindelijk aan de haal met The Duskbloods. De actievolle multiplayergame van FromSoftware ontvangt binnenkort een netwerktest. Oftewel spelers kunnen zich gratis aanmelden om zo de game aan de tand te voelen, maar ook FromSoftware te helpen met het verzamelen van cruciale informatie, zoals optimalisatie, serverbelasting en dat soort zaken. Het is vanaf 22 juli 2026 mogelijk om jezelf op te geven voor de netwerktest. Hiervoor dien je een Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch Online-abonnement in je bezit te hebben.
The Duskbloods moet nog dit jaar uitkomen voor de Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Brengen jullie het nieuws+link wanneer de inschrijving live is, of moet ik het even zelf in mijn agenda zetten? xD
Ga ik doen!