Kunnen jullie je de aankondiging van The Duskbloods nog herinneren? De game werd vorig jaar aangekondigd als FromSoftware's exclusieve Nintendo Switch 2-game, maar sindsdien is het stil. Toch komt The Duskbloods evenals Elden Ring: Tarnished Edition echt nog in 2026 te verschijnen, aldus Kadokawa Corporation.

Kadokawa Corporation is een Japans bedrijf dat zich specialiseert in manga, films en games. Daarnaast is het ook eigenaar van FromSoftware, zodoende wordt de development van FromSoftware meegenomen in de publicatie van Kadokawa's financiële cijfers (pagina 24). Naast wat uitleg over de verschenen content van 2025 en Q1 2026, worden Nintendo Switch 2-games The Duskbloods en Elden Ring: Tarnished Edition bestempeld met een release in 2026. Beide games moeten bijdragen aan het financiële succes van Kadokawa's gamingtak.

The Duskbloods is tezamen met Elden Ring: Tarnished Edition aangekondigd tijdens de Nintendo Direct van april 2025. Vervolgens bleef het echter akelig stil rondom The Duskbloods. Sterker nog, het enige bericht dat wij live hebben staan is onze The Duskbloods aankondiging. Toch heeft Kadokawa blijkbaar vertrouwen in een 2026 release. Naar verluidt is The Duskbloods een game waarin we met acht spelers het gevecht aangaan tegen een gezelschap van eclectische monsters. De game wijkt echter flink af van FromSoftware's reguliere portfolio en lijkt een hybride van horror, cyberpunk en fantasy te worden.

Vlak voor The Duskbloods werd ook de Nintendo Switch 2-game Elden Ring: Tarnished Edition aangekondigd. Deze release bevat zowel Elden Ring (review) als de Shadow of the Erdtree-DLC. Hoewel deze editie gepland stond voor een release in 2025, is Elden Ring: Tarnished Edition verschoven naar 2026. Dit omdat FromSoftware meer tijd nodig heeft gehad om de game soepel draaiend op Nintendo Switch 2 te krijgen.

Of The Duskbloods en Elden Ring: Tarnished Edition daadwerkelijk in 2026 nog komen te verschijnen voor Nintendo Switch 2 is nog maar de vraag. Het is namelijk akelig stil omtrent beide games. Mocht de gloednieuwe The Duskbloods-IP willen vliegen, dan moet FromSoftware onderhand de hypemachine aanzwengelen. Kijk jij uit naar deze twee Switch 2-releases? Laat het weten in de comments!