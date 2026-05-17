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Elden Ring en The Duskbloods verschijnen echt in 2026 voor Switch 2

Door Rudy Wijnberg

Kunnen jullie je de aankondiging van The Duskbloods nog herinneren? De game werd vorig jaar aangekondigd als FromSoftware's exclusieve Nintendo Switch 2-game, maar sindsdien is het stil. Toch komt The Duskbloods evenals Elden Ring: Tarnished Edition echt nog in 2026 te verschijnen, aldus Kadokawa Corporation.

Kadokawa Corporation is een Japans bedrijf dat zich specialiseert in manga, films en games. Daarnaast is het ook eigenaar van FromSoftware, zodoende wordt de development van FromSoftware meegenomen in de publicatie van Kadokawa's financiële cijfers (pagina 24). Naast wat uitleg over de verschenen content van 2025 en Q1 2026, worden Nintendo Switch 2-games The Duskbloods en Elden Ring: Tarnished Edition bestempeld met een release in 2026. Beide games moeten bijdragen aan het financiële succes van Kadokawa's gamingtak.

The Duskbloods 2026 release

The Duskbloods is tezamen met Elden Ring: Tarnished Edition aangekondigd tijdens de Nintendo Direct van april 2025. Vervolgens bleef het echter akelig stil rondom The Duskbloods. Sterker nog, het enige bericht dat wij live hebben staan is onze The Duskbloods aankondiging. Toch heeft Kadokawa blijkbaar vertrouwen in een 2026 release. Naar verluidt is The Duskbloods een game waarin we met acht spelers het gevecht aangaan tegen een gezelschap van eclectische monsters. De game wijkt echter flink af van FromSoftware's reguliere portfolio en lijkt een hybride van horror, cyberpunk en fantasy te worden.

Vlak voor The Duskbloods werd ook de Nintendo Switch 2-game Elden Ring: Tarnished Edition aangekondigd. Deze release bevat zowel Elden Ring (review) als de Shadow of the Erdtree-DLC. Hoewel deze editie gepland stond voor een release in 2025, is Elden Ring: Tarnished Edition verschoven naar 2026. Dit omdat FromSoftware meer tijd nodig heeft gehad om de game soepel draaiend op Nintendo Switch 2 te krijgen.

Elden Ring naam

Of The Duskbloods en Elden Ring: Tarnished Edition daadwerkelijk in 2026 nog komen te verschijnen voor Nintendo Switch 2 is nog maar de vraag. Het is namelijk akelig stil omtrent beide games. Mocht de gloednieuwe The Duskbloods-IP willen vliegen, dan moet FromSoftware onderhand de hypemachine aanzwengelen. Kijk jij uit naar deze twee Switch 2-releases? Laat het weten in de comments!

Bron: Kadokawa
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Duskbloods
The Duskbloods

Ontwikkelaar

FromSoftware

Uitgever

Nintendo

Release

2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
18 mei 2026 om 11:21

Als Duskbloods naar begin of mid 2027 gaat en dit de game ten goede doet vind ik t ook best persoonlijk. Ik ben wel benieuwd naar die game, wat het gaat brengen? Voor alsnog voelde het als een Souls game maar dat kan ik mis hebben dus in de gaten houden. Wel ergens n beetje hype voor Duskbloods maar die verwachtingen ga ik laag houden voordat het tegenvalt of anders uitpakt.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
17 mei 2026 om 09:56 bewerkt

Het wordt tijd dat Nintendo gewoon begin Juni een Nintendo direct houdt met veel first party games aankondigingen. En dat 3rd party games zoals Elden ring gewoon in het headlines gedeelte terugkomen. En niet dat daar weer een partner showcase voor wordt opgetuigd. Geef trouwens the Duskbloods een eigen presentatie zodat het geen aankondigingsslot inpikt in een generale Nintendo direct haha😋

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
17 mei 2026 om 09:23

Geen games voor mij persoonlijk, maar wel mooi voor de Switch 2 bezitters dat ze een kans krijgen Eden Ring te spelen.

1
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl14 High Score Chaser
17 mei 2026 om 09:18

Ik weet het nog niet met de Duskbloods.
Elden Ring Nightreign heeft ook de focus op multiplayer en dat is ook geen kneiter van een game geworden zoals de single player game Elden Ring.

Volgens mij hebben ze bij From Software ook steeds meer games tegelijkertijd in ontwikkeling. Dat vind ik ook vaak zorgwekkend vooral omdat ze dat volgens mij nog niet zo lang doen en of ze dan voor alles dan de aandacht kunnen geven voor wat het nodig heeft.

1
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl8 Achievement Hunter
17 mei 2026 om 08:39

Elden Ring heb ik al. Beste PS5 game wat mij betreft. Maar ik ga m niet nog een keer kopen.

The Dustbloods was wel een van de grootste wow momenten van de direct destijds, maar die hype is wel een beetje afgestorven toen ik hoorde dat t een multiplayer game zou worden. Ik ga afwachten wat t wordt. Had liever een nieuwe single player game gezien.

1
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