The Duskbloods maakt korte opkomst met aankondiging gesloten playtest
FromSoftware is present tijdens de Nintendo Direct. The Duskbloods kwam langs en we kregen te maken met een korte trailer en bijbehorend nieuwtje.
Als je gehoopt had op een grootse opkomst van FromSoftware met veel concrete informatie over The Duskbloods: houd je dan maar even goed in. De PvPvE-actiegame heeft namelijk nog steeds geen releasedatum en we kregen verder ook geen gameplaybeelden te zien. Wat biedt de trailer dan wel? Nou, toffe muziek, geheimzinnig dialoog en nieuws om de game binnenkort aan de tand te voelen. In de zomer van dit jaar wordt namelijk een gesloten playtest georganiseerd. Daarvoor heb je uiteraard wel Nintendo Switch Online nodig, mocht je de uitnodiging ontvangen om de game vroegtijdig uit te proberen.
The Duskbloods is in ontwikkeling voor de Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Met die gesloten playtest doe ik graag mee. Als het zover is meld ik mezelf aan.