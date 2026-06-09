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The Duskbloods maakt korte opkomst met aankondiging gesloten playtest

Door Bram Noteboom

FromSoftware is present tijdens de Nintendo Direct. The Duskbloods kwam langs en we kregen te maken met een korte trailer en bijbehorend nieuwtje.

Als je gehoopt had op een grootse opkomst van FromSoftware met veel concrete informatie over The Duskbloods: houd je dan maar even goed in. De PvPvE-actiegame heeft namelijk nog steeds geen releasedatum en we kregen verder ook geen gameplaybeelden te zien. Wat biedt de trailer dan wel? Nou, toffe muziek, geheimzinnig dialoog en nieuws om de game binnenkort aan de tand te voelen. In de zomer van dit jaar wordt namelijk een gesloten playtest georganiseerd. Daarvoor heb je uiteraard wel Nintendo Switch Online nodig, mocht je de uitnodiging ontvangen om de game vroegtijdig uit te proberen.

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The Duskbloods is in ontwikkeling voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Duskbloods
The Duskbloods

Ontwikkelaar

FromSoftware

Uitgever

Nintendo

Release

2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar MR1980
MR1980
lvl10 Deel van het meubilair
3 weken geleden om 17:45

Met die gesloten playtest doe ik graag mee. Als het zover is meld ik mezelf aan.

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