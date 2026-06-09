FromSoftware is present tijdens de Nintendo Direct. The Duskbloods kwam langs en we kregen te maken met een korte trailer en bijbehorend nieuwtje.

Als je gehoopt had op een grootse opkomst van FromSoftware met veel concrete informatie over The Duskbloods: houd je dan maar even goed in. De PvPvE-actiegame heeft namelijk nog steeds geen releasedatum en we kregen verder ook geen gameplaybeelden te zien. Wat biedt de trailer dan wel? Nou, toffe muziek, geheimzinnig dialoog en nieuws om de game binnenkort aan de tand te voelen. In de zomer van dit jaar wordt namelijk een gesloten playtest georganiseerd. Daarvoor heb je uiteraard wel Nintendo Switch Online nodig, mocht je de uitnodiging ontvangen om de game vroegtijdig uit te proberen.

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The Duskbloods is in ontwikkeling voor de Nintendo Switch 2.