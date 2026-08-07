Fundingcampagne boardgame Gothic: A Shadow's Quest start spoedig
Zit je avontuur in Gothic Remake er alweer op? Haal de wereld uit de game dan nu in huis. Op 30 september 2026 start namelijk een campagne op Gamefound voor de boardgame Gothic: A Shadow's Quest.
Op Gamefound kunnen geïnteresseerden binnenkort investeren in de ontwikkeling van het tabletop-avontuur Gothic: A Shadow's Quest. Op 30 september 2026 gaat de crowdfundingcampagne van start, maar liefhebbers kunnen nu alvast een kijkje achter de schermen nemen. Zo zien we op de campagnepagina bijvoorbeeld de eerste ontwerpen van kaarten, miniaturen en het speelbord.
Overigens loont het om het project alvast te volgen. Toon je namelijk je interesse door het project te volgen, dan claim je alvast een setje dobbelstenen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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