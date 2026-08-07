Fundingcampagne boardgame Gothic: A Shadow's Quest start spoedig

Zit je avontuur in Gothic Remake er alweer op? Haal de wereld uit de game dan nu in huis. Op 30 september 2026 start namelijk een campagne op Gamefound voor de boardgame Gothic: A Shadow's Quest.

Op Gamefound kunnen geïnteresseerden binnenkort investeren in de ontwikkeling van het tabletop-avontuur Gothic: A Shadow's Quest. Op 30 september 2026 gaat de crowdfundingcampagne van start, maar liefhebbers kunnen nu alvast een kijkje achter de schermen nemen. Zo zien we op de campagnepagina bijvoorbeeld de eerste ontwerpen van kaarten, miniaturen en het speelbord.

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Overigens loont het om het project alvast te volgen. Toon je namelijk je interesse door het project te volgen, dan claim je alvast een setje dobbelstenen.