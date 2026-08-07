THQ onthult grootste Call to Arms: Panzer Elite-update tot nu toe

Zijn jullie ook zo aan het smikkelen en smakkelen van de THQ Nordic Showcase? Het is nog even wachten op de klapper, maar wat ook weet in te slaan is de nieuwe contentupdate voor Call to Arms: Panzer Elite.

Speel je Call to Arms: Panzer Elite? Dan kan het zijn dat je vandaag op een leuke verrassing stuit. De game is namelijk geüpdatet met twee nieuwe missies, waardoor de Duitse campagne tot een einde komt. Daarnaast kunnen we nu achter het stuur van de M18 Hellcat en M24 Chaffee kruipen.

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THQ noemt dit de grootste Call to Arms-update tot op heden. Zo voegt de update ook een verrekijker, een herziene platoon command-optie, zichtbare schutters, uitgebreide host settings en grote AI-verbeteringen toe.

Call to Arms: Panzer Elite is nu verkrijgbaar voor pc.