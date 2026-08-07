THQ onthult grootste Call to Arms: Panzer Elite-update tot nu toe
Zijn jullie ook zo aan het smikkelen en smakkelen van de THQ Nordic Showcase? Het is nog even wachten op de klapper, maar wat ook weet in te slaan is de nieuwe contentupdate voor Call to Arms: Panzer Elite.
Speel je Call to Arms: Panzer Elite? Dan kan het zijn dat je vandaag op een leuke verrassing stuit. De game is namelijk geüpdatet met twee nieuwe missies, waardoor de Duitse campagne tot een einde komt. Daarnaast kunnen we nu achter het stuur van de M18 Hellcat en M24 Chaffee kruipen.
THQ noemt dit de grootste Call to Arms-update tot op heden. Zo voegt de update ook een verrekijker, een herziene platoon command-optie, zichtbare schutters, uitgebreide host settings en grote AI-verbeteringen toe.
Call to Arms: Panzer Elite is nu verkrijgbaar voor pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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