Sam Neill is onderdeel van The Legend of Zelda-filmcast

Er zijn drie nieuwe castleden onthuld voor The Legend of Zelda-film. De recent overleden Sam Neill behoort tot deze line-up.

Sam Neill, Dichen Lachman en Yvonne Strahovski maken onderdeel uit van de aankomende live-action adaptatie van de Nintendo-franchise. Het is nog onbekend welke rollen ze gaan vertolken, maar het filmwerk is al een tijdje afgerond, vandaar dat ook Sam Neill nog één keer op het witte doek te bewonderen valt. Ze vormen samen met Uli Latukefu (Ganondorf), Benjamin Evan Ainsworth (Link) en Bo Bragason (Prinses Zelda) de voorlopig bekende cast van de film. Verder is er nog weinig bekend over het eventuele plot, maar het mysterie rondom dit project geeft het wellicht alleen maar een boost wanneer meer informatie uit de doeken wordt gedaan.

The Legend of Zelda-film is te zien in de bioscoop vanaf 30 april 2027.