Sam Neill is onderdeel van The Legend of Zelda-filmcast
Er zijn drie nieuwe castleden onthuld voor The Legend of Zelda-film. De recent overleden Sam Neill behoort tot deze line-up.
Sam Neill, Dichen Lachman en Yvonne Strahovski maken onderdeel uit van de aankomende live-action adaptatie van de Nintendo-franchise. Het is nog onbekend welke rollen ze gaan vertolken, maar het filmwerk is al een tijdje afgerond, vandaar dat ook Sam Neill nog één keer op het witte doek te bewonderen valt. Ze vormen samen met Uli Latukefu (Ganondorf), Benjamin Evan Ainsworth (Link) en Bo Bragason (Prinses Zelda) de voorlopig bekende cast van de film. Verder is er nog weinig bekend over het eventuele plot, maar het mysterie rondom dit project geeft het wellicht alleen maar een boost wanneer meer informatie uit de doeken wordt gedaan.
The Legend of Zelda-film is te zien in de bioscoop vanaf 30 april 2027.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Films
Link-acteur te jong om The Legend of Zelda: Breath of the Wild te spelen tijdens release
Benjamin Evan Ainsworth, de acteur die Link speelt in de aankomende live-action Zelda-film, moest via YouTube kennismaken met de legendarische franchise.73 reacties
-
Films
The Legend of Zelda-film verschijnt iets eerder dan gepland
De live-actionfilm van The Legend of Zelda verschijnt iets eerder. Nintendo schuift de bioscooprelease wereldwijd naar 30 april 2027.23 reacties
-
Films
Acteurs Zelda en Link onthuld voor The Legend of Zelda-film
Nintendo onthult hoofdrolspelers voor The Legend of Zelda-film, met Benjamin Evan Ainsworth als Link en Bo Bragason als prinses Zelda.0 reacties
-
Revisited
The Legend of Zelda: BOTW & TOTK in 2025 op de Nintendo Switch 2
Met de release van de Nintendo Switch 2 keerde Jolien terug naar Hyrule om te zien hoe The Legend of Zelda: BOTW en TOTK eruitzien op de Nintendo Switch 2.0 reacties
Wat mooi om deze leuke acteur nog een keer te mogen bewonderen in de beste franchise ooit gemaakt! Ik ben zo benieuwd naar het resultaat!
Sam Neill, dat is/was niet de minste 👍🏻.
Ik denk toch dat ik er moeite mee heb dat het live action is. Ik had dit probleem ook met The Last of us serie. Joel zag er niet uit als Joel in de games en Ellie niet uit als Ellie dan klopt het voor mij niet meer. Ik heb hier hetzelfde al die characters waarmee ik ben opgegroeid zien er dan niet uit als de characters in de game. Dus ik weet niet of ik de film ga bezoeken..
Ben benieuwd welke rollen ze spelen. Tof om Sam Neil nog een keer op het grote scherm te kunnen zien.
Ik las dat Dichen Lachman mogeljik Impa zou spelen, dat zie ik wel voor me als ik foto's van haar zie.
Zou Yvonne Strahovski de Great Fairy spelen?
Dus nog minstens 2 keer Sam Neill in de bioscoop in 2027.
Goeie casting!