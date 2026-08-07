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Sam Neill is onderdeel van The Legend of Zelda-filmcast

Door Bram Noteboom
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Er zijn drie nieuwe castleden onthuld voor The Legend of Zelda-film. De recent overleden Sam Neill behoort tot deze line-up.

Sam Neill, Dichen Lachman en Yvonne Strahovski maken onderdeel uit van de aankomende live-action adaptatie van de Nintendo-franchise. Het is nog onbekend welke rollen ze gaan vertolken, maar het filmwerk is al een tijdje afgerond, vandaar dat ook Sam Neill nog één keer op het witte doek te bewonderen valt. Ze vormen samen met Uli Latukefu (Ganondorf), Benjamin Evan Ainsworth (Link) en Bo Bragason (Prinses Zelda) de voorlopig bekende cast van de film. Verder is er nog weinig bekend over het eventuele plot, maar het mysterie rondom dit project geeft het wellicht alleen maar een boost wanneer meer informatie uit de doeken wordt gedaan.

The Legend of Zelda film Sam Neill

The Legend of Zelda-film is te zien in de bioscoop vanaf 30 april 2027.

Bron: Deadline
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Winnaar
The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

3 maart 2017

Platforms

Wii U
NSW
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Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 18:13

Wat mooi om deze leuke acteur nog een keer te mogen bewonderen in de beste franchise ooit gemaakt! Ik ben zo benieuwd naar het resultaat!

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl17 Final Form
1 week geleden om 11:46

Sam Neill, dat is/was niet de minste 👍🏻.

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
1 week geleden om 11:28 bewerkt

Ik denk toch dat ik er moeite mee heb dat het live action is. Ik had dit probleem ook met The Last of us serie. Joel zag er niet uit als Joel in de games en Ellie niet uit als Ellie dan klopt het voor mij niet meer. Ik heb hier hetzelfde al die characters waarmee ik ben opgegroeid zien er dan niet uit als de characters in de game. Dus ik weet niet of ik de film ga bezoeken..

0
Avatar Surtr
Surtr
lvl2 Journey Awaits!
1 week geleden om 11:19

Ben benieuwd welke rollen ze spelen. Tof om Sam Neil nog een keer op het grote scherm te kunnen zien.

Ik las dat Dichen Lachman mogeljik Impa zou spelen, dat zie ik wel voor me als ik foto's van haar zie.
Zou Yvonne Strahovski de Great Fairy spelen?

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 11:16

Dus nog minstens 2 keer Sam Neill in de bioscoop in 2027.

0
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 10:48

Goeie casting!

0
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