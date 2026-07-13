Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Jurassic Park-acteur Sam Neill op 78-jarige leeftijd overleden

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Treurig nieuws vanuit Australië. Acteur Sam Neill, bekend van zijn rol als Dr. Alan Grant in Jurassic Park, is overleden. Dit deelt zijn familie via Instagram. Sam Neill is 78 jaar oud geworden.

Sam Neill heeft in 78 jaar flink wat weten te bereiken. Uiteraard kent menig filmliefhebber Neill dankzij zijn rol als Dr. Alan Grant uit Jurassic Park, Jurassic Park III en Jurassic World Dominion. De nieuwere generatie zal Sam Neill echter vooral herkennen door zijn rol als Odin in Thor: Ragnarok en Thor: Love and Thunder. Tevens komen er nog een aantal projecten van Sam Neill te verschijnen. Zo verschijnen in 2027 nog The Last Resort en Godzilla x Kong: Supernova.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen Instagram-bericht.

Sam Neill werd in 2023 gediagnosticeerd met bloedkanker. In 2026 startte Neill een experimentele vorm van immunotherapie die aansloeg. Al snel werd de acteur kankervrij verklaard. In het statement van de familie vermeldt het gezin dan ook dat het blij is dat Neill op een vredige, kankervrije wijze is gestorven. De familie brengt op een later moment meer details naar buiten en vraagt op dit moment vooral om rust en respect.

Wij wensen de nabestaanden en fans van Sam Neill heel veel sterkte en bedanken de acteur graag voor zijn mooie werk.

Bron: Instagram
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2146 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Jurassic World Evolution
Jurassic World Evolution

Reviewscore

2,5/5

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

12 juni 2018

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
1 minuut geleden

🥲
R.I.P.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 minuten geleden

:(

0
Avatar Robert-Frans
Robert-Frans
lvl7 Checkpoint Jeugd
41 minuten geleden

https://www.youtube.com/watch?v=E8WaFvwtphY

Deze scène, waarin Dr. Grant voor het eerst een echte dinsoauriër ziet in Jurassic Park, weet na 33 jaar (!) nog steeds dezelfde kinderlijke verwondering en ontroering bij mij op te wekken als toen ik de film voor het eerst zag. Niet alleen hij, maar wij allemaal zagen voor het eerst een levensechte dino rondlopen. Inderdaad, Steven Spielberg 'that crazy son of a bitch, he did it.' Jurassic Park toonde ons een toekomst waarin eindelijk nu echt elke fantasie gerealiseerd kon worden op het witte doek.

'Dr. Grant... welcome to Jurassic Park.' Dat hij nu in vrede mag rusten.

1
Avatar Wootism
Wootism
lvl1 Press Start
49 minuten geleden

Zonde! Gelukkig heeft hij een prachtige legacy achtergelaten. Blijft toch een mooi stuk jeugdsentiment

1
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl10 Deel van het meubilair
59 minuten geleden

Ah wat verdrietig 😢. Wat een memorabele acteur die iedereen wel zo’n beetje moet kennen uit de Jurassic Park/World-films. Maar ook het fantastische Event Horizon blijft me altijd bijstaan. Wat eeuwig zonde, vooral ook omdat deze geweldige acteur nog heel actief was in films en series.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Voor mij een absolute held als kind. ❤️ Jurrassic Park.

RIP

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Kanker, wat een kutziekte. Rust in vrede

1
Avatar Poembaksmoel
Poembaksmoel
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Noooooooo hier ben ik niet goed van.

Een van de mooiste interviews was met hem:

https://youtu.be/__7nOJ3MGpY?is=_SgttDFSh3tK6l6C

4
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord