Jurassic Park-acteur Sam Neill op 78-jarige leeftijd overleden

Treurig nieuws vanuit Australië. Acteur Sam Neill, bekend van zijn rol als Dr. Alan Grant in Jurassic Park, is overleden. Dit deelt zijn familie via Instagram. Sam Neill is 78 jaar oud geworden.

Sam Neill heeft in 78 jaar flink wat weten te bereiken. Uiteraard kent menig filmliefhebber Neill dankzij zijn rol als Dr. Alan Grant uit Jurassic Park, Jurassic Park III en Jurassic World Dominion. De nieuwere generatie zal Sam Neill echter vooral herkennen door zijn rol als Odin in Thor: Ragnarok en Thor: Love and Thunder. Tevens komen er nog een aantal projecten van Sam Neill te verschijnen. Zo verschijnen in 2027 nog The Last Resort en Godzilla x Kong: Supernova.

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Sam Neill werd in 2023 gediagnosticeerd met bloedkanker. In 2026 startte Neill een experimentele vorm van immunotherapie die aansloeg. Al snel werd de acteur kankervrij verklaard. In het statement van de familie vermeldt het gezin dan ook dat het blij is dat Neill op een vredige, kankervrije wijze is gestorven. De familie brengt op een later moment meer details naar buiten en vraagt op dit moment vooral om rust en respect.

Wij wensen de nabestaanden en fans van Sam Neill heel veel sterkte en bedanken de acteur graag voor zijn mooie werk.