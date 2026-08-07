Speel nu gratis de Ghost Recon Wildlands: Last Rites-DLC
Heb je de Ghost Recon 25th Anniversary Celebration-stream gemist? Geen probleem, Bram heeft namelijk een compleet overzicht van de Ghost Recon-stream klaargezet. Eén van de nieuwtjes uit die stream kwam in de vorm van gloednieuwe Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands-DLC. In Ghost Recon Wildlands: Last Rites jagen we op een nieuw kopstuk, maar wordt er ook op ons gejaagd door The Predator.
Keer nu terug naar Bolivia in Ghost Recon Wildlands. De game is flink onder handen genomen, waardoor we nu bijvoorbeeld in 4K met 60 fps kunnen spelen. Dat niet alleen, de gratis Last Rites-DLC introduceert een nieuw kopstuk in de vorm van La Llorona, een mysterieuze cultleider die je dient uit te schakelen.
Daar stopt ons avontuur in Wildlands echter niet. In diezelfde Last Rites-DLC stuiten we in de Caimanes-provincie namelijk ook op de The Jungle Moved-missie. Deze losstaande missie transformeert ons van jager naar prooi. The Predator ligt namelijk op de loer en het is aan jou en je squad om de ultieme jager op zijn knieën te dwingen.
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: Last Rites is nu als gratis update verkrijgbaar voor de base game.
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Tof dat deze game na zoveel jaar nog een update krijgt. Gaan we zeker proberen.
Zag m gisteren ineens als melding bij de PS5 inderdaad, gratis voor PS+ spelers. Geen idee wat het inhoud dus even naar kijken.