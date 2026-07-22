Ghost Recon-franchise krijgt binnenkort een opleving

Via social media laat Ubisoft weten dat de Ghost Recon-franchise binnenkort weer de relevantie in wordt geholpen. Onderstreep 6 augustus 2026 in je agenda!

Ja, want op deze dag wordt het 25th Anniversary van Ghost Recon gevierd. Wat dat gaat inhouden, dat is momenteel moeilijk te zeggen. Het social media-account van Ghost Recon geeft wel aan dat spelers hier en daar 'updates' hebben gezien. Ze verwijzen hierbij naar de leaks van platformen, zoals de XBOX Game Hub, die het weer broodnodig vonden om vroegtijdig van alles te leaken over de aanstaande 'Definitive Edition' van Wildlands. Naar verluidt is er nieuwe content in de maak voor de shooter, terwijl er ook visuele upgrades in de pijplijn zitten. Maar ja, we moeten even wachten op bevestiging vanuit kamp Ubisoft, zodat we een duidelijk beeld hebben bij de toekomst van Ghost Recon.

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Wat hoop jij dat Ubisoft doet met deze gameserie?