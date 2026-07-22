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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Ghost Recon-franchise krijgt binnenkort een opleving

Door Bram Noteboom
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Via social media laat Ubisoft weten dat de Ghost Recon-franchise binnenkort weer de relevantie in wordt geholpen. Onderstreep 6 augustus 2026 in je agenda!

Ja, want op deze dag wordt het 25th Anniversary van Ghost Recon gevierd. Wat dat gaat inhouden, dat is momenteel moeilijk te zeggen. Het social media-account van Ghost Recon geeft wel aan dat spelers hier en daar 'updates' hebben gezien. Ze verwijzen hierbij naar de leaks van platformen, zoals de XBOX Game Hub, die het weer broodnodig vonden om vroegtijdig van alles te leaken over de aanstaande 'Definitive Edition' van Wildlands. Naar verluidt is er nieuwe content in de maak voor de shooter, terwijl er ook visuele upgrades in de pijplijn zitten. Maar ja, we moeten even wachten op bevestiging vanuit kamp Ubisoft, zodat we een duidelijk beeld hebben bij de toekomst van Ghost Recon.

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Wat hoop jij dat Ubisoft doet met deze gameserie?

Bron: Ubisoft
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5191 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Genomineerd
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

7 maart 2017

Platforms

PC
PS4
XONE
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar RudyWijnberg
RudyWijnberg
Gameliner
1 uur geleden

Hoop dat er gewoon een klassiek deel komt. Wildlands was leuk, maar Breakpoint was echt crap

0
Avatar GroteSmurf
GroteSmurf
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Wildlands upgrade denk ik, wel tof!

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Ben benieuwd dan, als t maar geen aanfluiting wordt.

0
Avatar Bleacdemon
Bleacdemon
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Ik had ergens gelezen dat er een Series X/S update komt. Dan ga ik het zeker opnieuw oppakken.

0
Avatar Coola
Coola
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Heb mij jaren lang dik vermaakt met Breakpoint. Dus laat een nieuwe maar komen.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Ik wacht al een tijdje op een nieuw deel in deze reeks. Hopelijk geven ze daar in Augustus ook wat van weg!

0
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