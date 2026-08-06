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Overzicht: Alles over de Ghost Recon Anniversary Showcase

Door Bram Noteboom
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De Ghost Recon Anniversary Showcase bevat volle bak updates, giveaways en nieuws over de geliefde shooter-reeks. Lees hier alles wat je moet weten!

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands is toch echt wel het paradepaardje van de showcase te noemen. De third-person shooter krijgt een ware 'current-gen' update, waardoor de game speelbaar wordt in 60fps gepaard met een 4K-resolutie. Het is echter niet alleen technische updates waar de spelers op kunnen rekenen. De 'Last Rites'-update valt nu te downloaden en brengt nieuwe verhalende content naar de game. Verder worden meer dan honderd items vrijgegeven om je load-out mee te versieren, terwijl je het opnieuw mag opnemen tegen The Predator. Laat maar eens zien wie het ultieme roofdier is.

Wildlands Last Rites 1
Wildlands Last Rites 2
Wildlands Last Rites 3
Wildlands Last Rites 4
Wildlands Last Rites 5

Wie jarig is trakteert. Via Ubisoft Connect wordt Ghost Recon Future Soldier weggegeven. Je hebt van 6 augustus 2026 (vandaag dus) tot 13 augustus 2026 de tijd om de tactische shooter te claimen. Speel je liever op andere platformen? Dan kan je gebruikmaken van de Ghost Recon franchise-sale met kortingen die oplopen tot wel 95 procent. Als kers op de taart zijn zowel Wildlands als Breakpoint gratis dit weekend te spelen.

Benieuwd naar de toekomst van Ghost Recon? Die vorm jij gezamenlijk met Ubisoft. Meld je nu aan voor de Tom Clancy's Ghost Recon Insider Program en help de ontwikkelaars met het testen, ontwikkelen en vormgeven van de nieuwste Ghost Recon-game.

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Heb jij vertrouwen in de toekomst van Ghost Recon? Wat hoop jij te zien van de franchise? Laat het ons vooral weten!

Bron: Ubisoft
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 00:46

Blij mee!

0
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 20:58

Ik ga Wildlands weer een kans geven. En bedankt voor de Future Soldier tip!

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 19:36

Geweldige game.
Is de update gratis bij psn account?

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 19:08

Dat is alles? Is maar magertjes. Wildlands wil ik al heel lang eens spelen, moet ik dan toch wel eens werk van maken.

0
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 18:52

60 fps voor wat? Ps5? Xbox? Heeft de pc ook een upgrade gekregen?

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 18:17

Heb me meteen aangemeld. Had voor breakpoint ook mogen testen dus ben heel er benieuwd naar het volgende deel!

0
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