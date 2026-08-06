Overzicht: Alles over de Ghost Recon Anniversary Showcase
De Ghost Recon Anniversary Showcase bevat volle bak updates, giveaways en nieuws over de geliefde shooter-reeks. Lees hier alles wat je moet weten!
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands is toch echt wel het paradepaardje van de showcase te noemen. De third-person shooter krijgt een ware 'current-gen' update, waardoor de game speelbaar wordt in 60fps gepaard met een 4K-resolutie. Het is echter niet alleen technische updates waar de spelers op kunnen rekenen. De 'Last Rites'-update valt nu te downloaden en brengt nieuwe verhalende content naar de game. Verder worden meer dan honderd items vrijgegeven om je load-out mee te versieren, terwijl je het opnieuw mag opnemen tegen The Predator. Laat maar eens zien wie het ultieme roofdier is.
Wie jarig is trakteert. Via Ubisoft Connect wordt Ghost Recon Future Soldier weggegeven. Je hebt van 6 augustus 2026 (vandaag dus) tot 13 augustus 2026 de tijd om de tactische shooter te claimen. Speel je liever op andere platformen? Dan kan je gebruikmaken van de Ghost Recon franchise-sale met kortingen die oplopen tot wel 95 procent. Als kers op de taart zijn zowel Wildlands als Breakpoint gratis dit weekend te spelen.
Benieuwd naar de toekomst van Ghost Recon? Die vorm jij gezamenlijk met Ubisoft. Meld je nu aan voor de Tom Clancy's Ghost Recon Insider Program en help de ontwikkelaars met het testen, ontwikkelen en vormgeven van de nieuwste Ghost Recon-game.
Heb jij vertrouwen in de toekomst van Ghost Recon? Wat hoop jij te zien van de franchise? Laat het ons vooral weten!
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Trailer
Speel nu gratis de Ghost Recon Wildlands: Last Rites-DLC
Speel nu de gratis Ghost Recon Wildlands: Last Rites-DLC. Jaag op kopstuk La Llorona, neem het op tegen The Predator en speel Wildlands nu in 4K met 60fps.2 reacties
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Friendly Reminder
Friendly Reminder: Kijk hier op 6 augustus om 17:45 de Ghost Recon 25th Anniversary-stream
Ubisoft viert 25 jaar Ghost Recon met een Anniversary-stream. Kijk vandaag om 17:45 uur mee en ontdek wat er in het verschiet ligt voor de franchise.0 reacties
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Nieuws
Ghost Recon-franchise krijgt binnenkort een opleving
Via social media laat Ubisoft weten dat de Ghost Recon-franchise binnenkort weer de relevantie in wordt geholpen. Onderstreep 6 augustus 2026 in je agenda!11 reacties
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Gerucht
Nieuwe Ghost Recon game sluipt snel richting interne alpha
Er gaan verhalen dat men bij Ubisoft aan het preppen is voor de interne alpha van een nieuwe Ghost Recon, welke terugkeert naar het first-person mil-sim...0 reacties
Blij mee!
Ik ga Wildlands weer een kans geven. En bedankt voor de Future Soldier tip!
Geweldige game.
Is de update gratis bij psn account?
Dat is alles? Is maar magertjes. Wildlands wil ik al heel lang eens spelen, moet ik dan toch wel eens werk van maken.
60 fps voor wat? Ps5? Xbox? Heeft de pc ook een upgrade gekregen?
Heb me meteen aangemeld. Had voor breakpoint ook mogen testen dus ben heel er benieuwd naar het volgende deel!