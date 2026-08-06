Overzicht: Alles over de Ghost Recon Anniversary Showcase

De Ghost Recon Anniversary Showcase bevat volle bak updates, giveaways en nieuws over de geliefde shooter-reeks. Lees hier alles wat je moet weten!

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands is toch echt wel het paradepaardje van de showcase te noemen. De third-person shooter krijgt een ware 'current-gen' update, waardoor de game speelbaar wordt in 60fps gepaard met een 4K-resolutie. Het is echter niet alleen technische updates waar de spelers op kunnen rekenen. De 'Last Rites'-update valt nu te downloaden en brengt nieuwe verhalende content naar de game. Verder worden meer dan honderd items vrijgegeven om je load-out mee te versieren, terwijl je het opnieuw mag opnemen tegen The Predator. Laat maar eens zien wie het ultieme roofdier is.

Wie jarig is trakteert. Via Ubisoft Connect wordt Ghost Recon Future Soldier weggegeven. Je hebt van 6 augustus 2026 (vandaag dus) tot 13 augustus 2026 de tijd om de tactische shooter te claimen. Speel je liever op andere platformen? Dan kan je gebruikmaken van de Ghost Recon franchise-sale met kortingen die oplopen tot wel 95 procent. Als kers op de taart zijn zowel Wildlands als Breakpoint gratis dit weekend te spelen.

Benieuwd naar de toekomst van Ghost Recon? Die vorm jij gezamenlijk met Ubisoft. Meld je nu aan voor de Tom Clancy's Ghost Recon Insider Program en help de ontwikkelaars met het testen, ontwikkelen en vormgeven van de nieuwste Ghost Recon-game.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Heb jij vertrouwen in de toekomst van Ghost Recon? Wat hoop jij te zien van de franchise? Laat het ons vooral weten!