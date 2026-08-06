Hierbij even een friendly reminder! Kijk vandaag, 6 augustus, om 17:45 uur Nederlandse tijd naar de Ghost Recon 25th Anniversary Celebration-stream. Helaas is de video niet voorzien van een omschrijving, waardoor de inhoud voorlopig nog geheim blijft

Ghost Recon is al geruime tijd afwezig, maar Ubisoft lijkt groot uit te pakken met deze livestream. Op de achtergrond zien we in ieder geval allerlei games uit de franchise, maar welke titels zullen daadwerkelijk voorbijkomen? Afgelopen jaar erkende Yves Guillemot al dat er een nieuwe Ghost Recon-game in ontwikkeling is, maar sindsdien is er nog niets officieel aangekondigd. Gaat deze stream daar verandering in brengen? Vandaag om 17:45 uur komen we erachter, wanneer de Ghost Recon-livestream van start gaat.