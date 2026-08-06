Friendly Reminder: Kijk hier op 6 augustus om 17:45 de Ghost Recon 25th Anniversary-stream
Hierbij even een friendly reminder! Kijk vandaag, 6 augustus, om 17:45 uur Nederlandse tijd naar de Ghost Recon 25th Anniversary Celebration-stream. Helaas is de video niet voorzien van een omschrijving, waardoor de inhoud voorlopig nog geheim blijft
Ghost Recon is al geruime tijd afwezig, maar Ubisoft lijkt groot uit te pakken met deze livestream. Op de achtergrond zien we in ieder geval allerlei games uit de franchise, maar welke titels zullen daadwerkelijk voorbijkomen? Afgelopen jaar erkende Yves Guillemot al dat er een nieuwe Ghost Recon-game in ontwikkeling is, maar sindsdien is er nog niets officieel aangekondigd. Gaat deze stream daar verandering in brengen? Vandaag om 17:45 uur komen we erachter, wanneer de Ghost Recon-livestream van start gaat.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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