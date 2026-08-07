Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan? De PlayStation-ports van Call of Duty: Black Ops 1 en 2 zijn meer dan 11 miljoen keer over de toonbank gegaan.

The numbers, Mason! What do they mean?! Nou ja, in dit geval: flink veel geld in de zakken van Microsoft. Binnen een maand tijd zijn de PlayStation-ports van Call of Duty: Black Ops 1 en 2 enorm goed in de smaak gevallen. Volgens Alinea Analytics (thanks, Eurogamer) hebben de twee games samen meer dan 11 miljoen eenheden weten te slijten. Opmerkelijk genoeg was het Black Ops 2 die hierin het voortouw nam met 8,3 miljoen verkochte eenheden. De originele Black Ops moest het daarentegen doen met ongeveer drie miljoen verpatste exemplaren. In beide gevallen komen de verkopen vooral voor op de PlayStation 5.

De PlayStation-ports van Call of Duty: Black Ops 1 en 2 kwamen in eerste instantie onder vuur te liggen wegens een gebrek aan betekenisvolle updates en features. Maar ja, zoals we wel vaker in gameland zien: het klagen wordt vooral gedaan in woorden en wordt verder niet ondersteund met daden. Heb jij de Call of Duty: Black Ops-games opnieuw gekocht? Ben je er tevreden mee? Laat het ons weten!