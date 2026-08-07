Call of Duty: Black Ops 1 en 2 verkopen meer dan 11 miljoen eenheden
Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan? De PlayStation-ports van Call of Duty: Black Ops 1 en 2 zijn meer dan 11 miljoen keer over de toonbank gegaan.
The numbers, Mason! What do they mean?! Nou ja, in dit geval: flink veel geld in de zakken van Microsoft. Binnen een maand tijd zijn de PlayStation-ports van Call of Duty: Black Ops 1 en 2 enorm goed in de smaak gevallen. Volgens Alinea Analytics (thanks, Eurogamer) hebben de twee games samen meer dan 11 miljoen eenheden weten te slijten. Opmerkelijk genoeg was het Black Ops 2 die hierin het voortouw nam met 8,3 miljoen verkochte eenheden. De originele Black Ops moest het daarentegen doen met ongeveer drie miljoen verpatste exemplaren. In beide gevallen komen de verkopen vooral voor op de PlayStation 5.
De PlayStation-ports van Call of Duty: Black Ops 1 en 2 kwamen in eerste instantie onder vuur te liggen wegens een gebrek aan betekenisvolle updates en features. Maar ja, zoals we wel vaker in gameland zien: het klagen wordt vooral gedaan in woorden en wordt verder niet ondersteund met daden. Heb jij de Call of Duty: Black Ops-games opnieuw gekocht? Ben je er tevreden mee? Laat het ons weten!
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Ja tuurlijk joh😭🤣🤣
Blijft populair!
Black ops 1 heb ik het meeste plezier aan beleefd van alle online shooters. Ik heb hem daarom nu ook weer gekocht in de hoop dat hij wat opgepoetst zou zijn maat helaas is dat niet het geval. Het valt me wel op dat het schieten veel moeilijker en daardoor misschien wat realistischer is dan in de nieuwe delen. Het is wel een verademing dat dat snelle rennen, bukken, glijden en springen er niet in zit.
Dankzij de overname van 69 miljard heeft Microsoft dit succes kunnen behalen!
Nog 2800 x zo'n succes en het break even Point van de overname komt in de buurt.....
Man man man
Een beetje gechargeerd maar u begrijpt mijn punt
Waren destijds goede games maar nul interesse ze opnieuw te spelen. Overigens maken gamers het Playstation wel makkelijk met hun digital only beleid als ze dit soort producten ook massaal kopen.
Kan iemand mij hier uitleggen wat er aan de hand is? Black ops 1 & 2? Games van wat? 15 jaar geleden? Ports? 8.3 miljoen? Zelfde games? Zelfde graphics?
Snap er geen bal van. Alsof er "niet genoeg vette releases zijn dit jaar"
Tja, zoals gezegd wordt, geklaagd wordt er genoeg maar de daden blijven uit... Ergens zelf ook schuldig aan, heb ze gekocht want de zombies leek me weer lachen met wat maatjes. Maar ik gun het ze eigenlijk niet, te duur voor wat je krijgt en het kost ze weinig moeite. En dan nog dat Sony disk verhaal erbij, ja... Als t kon en deze 2 games waren op disk uitgekomen dan had ik ze sws daarop gekocht. Helaas geen mogelijkheid voor gehad dus t was dit of niet. Ook dat tijdelijk goedkoper met FOMO spelen trieste actie, toch maar gedaan zelf. Niet best maar ja...
Ik probeer ze nog wel n beetje n poot uit te draaien door de game 1x te kopen en mijn account en heb mijn account gedeeld (wat gewoon mag van Sony dus zo erg is t ook allemaal weer niet) met 2 maten 1x voor n PS4 speler en en 1x voor n PS5 speler dus die kunnen het dan ook 'gratis' spelen, zonder dat we m alle 3 hoeven te kopen en we hebben samen ons eigen deeltje betaald.