Call of Duty: Black Ops en Black Ops 2 onderweg naar PS5

De twee eerste games uit de Call of Duty: Black Ops-reeks komen naar de moderne PlayStation-consoles. Dit laat Treyarch weten via social media.

Er gingen al wat geruchten rond over eventuele ports voor de twee klassieke Black Ops-games, maar nu is de gitzwarte kogel door de kerk. De campaign-, multiplayer- en zombie-modus van allebei de games worden naar hedendaagse PlayStation-hardware gebracht. Treyarch is er overigens niet zelf mee bezig. Iron Galaxy Studios (bekend van co-development voor Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, The Last of Us Part II, Killer Instinct: Anniversary Edition en meer) heeft de ontwikkeling van deze re-release op zich genomen. De PlayStation 4- en PlayStation 5-versie worden ergens in juli 2026 uitgegeven, dus we houden onze ogen open voor een daadwerkelijke releasedatum.

Waarom alleen voor de PlayStation 5? Nou ja, logischerwijs kun je Black Ops en Black Ops 2 al op de pc spelen via Steam en Battle.net, terwijl de XBOX-consoles gebruikmaken van backwards compatibility; oftewel de games waren daar al een tijdje speelbaar. Echter, men vraagt zich wel af of er ook gesleuteld wordt aan de inhoud van de games zelf. Mocht je onlangs bij de servers van de oudere Black Ops-games op bezoek zijn geweest, dan weet je dat er behoorlijk veel hackers en andere problemen zich aandienen wegens een gebrek aan onderhoud.

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Ergens in de maand juli kun je dus genieten van zowel Call of Duty: Black Ops en Call of Duty: Black Ops 2 op je moderne PlayStation-console. In de tussentijd zijn de games speelbaar op de pc en XBOX-consoles.