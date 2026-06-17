Call of Duty: Black Ops en Black Ops 2 onderweg naar PS5
De twee eerste games uit de Call of Duty: Black Ops-reeks komen naar de moderne PlayStation-consoles. Dit laat Treyarch weten via social media.
Er gingen al wat geruchten rond over eventuele ports voor de twee klassieke Black Ops-games, maar nu is de gitzwarte kogel door de kerk. De campaign-, multiplayer- en zombie-modus van allebei de games worden naar hedendaagse PlayStation-hardware gebracht. Treyarch is er overigens niet zelf mee bezig. Iron Galaxy Studios (bekend van co-development voor Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, The Last of Us Part II, Killer Instinct: Anniversary Edition en meer) heeft de ontwikkeling van deze re-release op zich genomen. De PlayStation 4- en PlayStation 5-versie worden ergens in juli 2026 uitgegeven, dus we houden onze ogen open voor een daadwerkelijke releasedatum.
Waarom alleen voor de PlayStation 5? Nou ja, logischerwijs kun je Black Ops en Black Ops 2 al op de pc spelen via Steam en Battle.net, terwijl de XBOX-consoles gebruikmaken van backwards compatibility; oftewel de games waren daar al een tijdje speelbaar. Echter, men vraagt zich wel af of er ook gesleuteld wordt aan de inhoud van de games zelf. Mocht je onlangs bij de servers van de oudere Black Ops-games op bezoek zijn geweest, dan weet je dat er behoorlijk veel hackers en andere problemen zich aandienen wegens een gebrek aan onderhoud.
Ergens in de maand juli kun je dus genieten van zowel Call of Duty: Black Ops en Call of Duty: Black Ops 2 op je moderne PlayStation-console. In de tussentijd zijn de games speelbaar op de pc en XBOX-consoles.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Gerucht
Gerucht: Originele crew van Call of Duty Zombies keert terug
Volgens diverse bronnen keert de originele Zombies-crew terug in Call of Duty 2025.0 reacties
-
Nieuws
Klassieke CoD-games stromen vol met spelers
Activision heeft de Xbox 360-servers van een aantal klassieke CoD-games opgeknapt. Het gevolg? Duizenden fans die zich weer in de lobby's begeven.0 reacties
-
Video
Video: Call of Duty: Black Ops 2 - Apocalypse Trailer
Activision heeft een trailer van de Apocalypse DLC voor Call of Duty: Black Ops 2 uitgebracht. Hierin vertellen Jason Blundell en David Vonderhaar meer...
-
Video
Video: Call of Duty: Black Ops 2 'Mob of the Dead' trailer
Trailer tijd! Activision heeft nieuwe beelden vrijgegeven van Call of Duty: Black Ops 2, waarin we een kijkje nemen in de nieuwe map Mob of the Dead....
Ik heb Blops 2 pas sinds kort ontdekt (op de ps3). Ik hou niet zo van online gaming, maar ik vind het wel erg vermakelijk om offline multiplayer te doen tegen bots (hijacked map momenteel mijn favoriet; een luxe jacht). Graphics zouden wel wat beter kunnen, vooral veel jaggies. Het gevoel (rondlopen) voelt wel beter in Modern warfare remastered, al kan ik niet goed mijn vinger leggen op het verschil.
Als ze de servers updaten ga ik het zeker weer installeren. De eerste Black Ops is nog steeds mijn favoriete COD.
Vanuit de rechtszaken zijn ze verplicht om 10 jaar lang Call of Duty games naar concurrerende platformen te brengen dus een logisch vervolg dat er weer worden gemaakt voor de PlayStation.
Fijn voor de Ps bezitters.
Gooi dan ook gelijk Gears of War E-Day op de Ps5 😎.
Lekker man, PS4 en PS5, ken ik t binnenkort met wat maten weer doen.
Wat vreemd om het ook op de ps4 uit te brengen, maar ja misschien is de playerbase nog groot genoeg daar
The Rock speelt die games altijd alleen voor de singleplayer. Deel 1 had The Great One wel gespeeld, over deel 2 twijfelt The People’s Champ nog. Misschien als tussendoortje een keer halen als ze het een beetje leuk oppimpen.
Dat is wel cool, zeker als ze alle zombie maps in de games toevoegen.