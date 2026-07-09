Call of Duty: Black Ops 1 en 2 nu beschikbaar op PlayStation-consoles
Zowel Call of Duty: Black Ops als Call of Duty: Black Ops 2 zijn nu beschikbaar voor de moderne PlayStation-consoles. Dit wordt bekendgemaakt via social media.
Zin om terug te keren naar die goede ouwe tijd? Alvast een hint: houd de verwachtingen in toom. Ja, Call of Duty: Black Ops en Call of Duty: Black Ops 2 zijn nu te spelen op de PlayStation 4 en PlayStation 5, maar daarmee is het ook wel gezegd. Het gaat om simpele ports, waarbij niet is gesleuteld aan de resolutie, visuals of andere technische features. Verwacht dus geen cross-play en cross-progressie; het is een terugkeer naar een ander tijdperk op een vrij letterlijke wijze. Spelers rapporteren ook dat de games geen 1080p-resolutie ondersteunen en vast blijven haken op 720p.
De keerzijde is natuurlijk wel dat men de multiplayer kan ervaren zonder hackers en dat soort nare figuren, want ze worden nu gehost op de PS4- en PS5-servers. De Xbox 360- en pc-spelers hebben pech, want zij moeten het doen met de huidige achterban. Tot slot moeten we eventjes stilstaan bij de prijs. De games gaan voor twintig euro per stuk en als je nog wilt genieten van de diverse DLC's, dan moet je ook extra lappen. Is dat het waard om te kunnen baden in nostalgie? Dat mogen jullie zelf bepalen.
Keer jij terug naar deze Black Ops-klassiekers? Laat het ons weten!
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