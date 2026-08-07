Onimusha: Way of the Sword toont bloederige nieuwe trailer
Klaar voor wat bloederige, superweirde actie? Bekijk dan nu de nieuwste trailer van Onimusha: Way of the Sword. In de game tarten we het lot door vijanden één voor één doormidden te hakken.
Hoofdrolspeler Musashi begeeft zich in een nogal aparte wereld waarin alledaagse locaties, gebaseerd op daadwerkelijke plekken in Kyoto, worden geplaagd door monsters en andere griezels. In dit geval zien we hoe de krijger afreist naar de shrine waar de connecties met het lot worden doorbroken, een digitale weergave van de Yasui Konpiragu Shrine. De shrine biedt op dit moment echter onderdak aan een nogal aparte verschijning die zich voedt met bezoekers. Uiteraard is het aan jou om de wereld van deze aanwezigheid te ontdoen.
Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent een adviesprijs van 69,99 euro.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Trailer
Onimusha: Way of the Sword toont een genietende Musashi
Miyamoto Musashi trekt in Onimusha: Way of the Sword maar al te graag zijn zwaard om Genma af te slachten. Bekijk nu de nieuwste trailer voor de game.8 reacties
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Update Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026
Volgens diverse webpagina's wordt de actiegame Onimusha: Way of the Sword van ontwikkelaar Capcom enkele weken eerder uitgebracht.20 reacties
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Gameplay
Onimusha: Way of the Sword maakt gehakt van de Capcom Spotlight
De Capcom Spotlight wordt op toepasselijke wijze afgesloten door Onimusha: Way of the Sword. De actiegame ontving een uitgebreide gameplaytrailer.17 reacties
Ik heb er ontzettend veel zin in. Maar enige probleem wat ik met deze game heb. In de demo zette ik de game voor die pittige bossfight op easy. Maar Capcom heeft er voor gekozen dat je de game dan niet meer op normal kan zetten Want voor de normale vijanden lukte mij prima op nprmal. Voor de rest hier zag ik voor het echt het verschil op de Pro in vergelijking met de base ps5. Laatstgenoemde vond ik er echt niet uitzien. Maar op de pro juist schitterend.
Deze game heb ik ontzettend veel zin in!