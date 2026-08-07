Onimusha: Way of the Sword toont bloederige nieuwe trailer

Klaar voor wat bloederige, superweirde actie? Bekijk dan nu de nieuwste trailer van Onimusha: Way of the Sword. In de game tarten we het lot door vijanden één voor één doormidden te hakken.

Hoofdrolspeler Musashi begeeft zich in een nogal aparte wereld waarin alledaagse locaties, gebaseerd op daadwerkelijke plekken in Kyoto, worden geplaagd door monsters en andere griezels. In dit geval zien we hoe de krijger afreist naar de shrine waar de connecties met het lot worden doorbroken, een digitale weergave van de Yasui Konpiragu Shrine. De shrine biedt op dit moment echter onderdak aan een nogal aparte verschijning die zich voedt met bezoekers. Uiteraard is het aan jou om de wereld van deze aanwezigheid te ontdoen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent een adviesprijs van 69,99 euro.