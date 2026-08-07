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Onimusha: Way of the Sword toont bloederige nieuwe trailer

Door Rudy Wijnberg
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Klaar voor wat bloederige, superweirde actie? Bekijk dan nu de nieuwste trailer van Onimusha: Way of the Sword. In de game tarten we het lot door vijanden één voor één doormidden te hakken.

Hoofdrolspeler Musashi begeeft zich in een nogal aparte wereld waarin alledaagse locaties, gebaseerd op daadwerkelijke plekken in Kyoto, worden geplaagd door monsters en andere griezels. In dit geval zien we hoe de krijger afreist naar de shrine waar de connecties met het lot worden doorbroken, een digitale weergave van de Yasui Konpiragu Shrine. De shrine biedt op dit moment echter onderdak aan een nogal aparte verschijning die zich voedt met bezoekers. Uiteraard is het aan jou om de wereld van deze aanwezigheid te ontdoen.

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Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent een adviesprijs van 69,99 euro.

Bron: Capcom
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

4 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
1 week geleden om 12:01 bewerkt

Ik heb er ontzettend veel zin in. Maar enige probleem wat ik met deze game heb. In de demo zette ik de game voor die pittige bossfight op easy. Maar Capcom heeft er voor gekozen dat je de game dan niet meer op normal kan zetten Want voor de normale vijanden lukte mij prima op nprmal. Voor de rest hier zag ik voor het echt het verschil op de Pro in vergelijking met de base ps5. Laatstgenoemde vond ik er echt niet uitzien. Maar op de pro juist schitterend.

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Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
1 week geleden om 10:37

Deze game heb ik ontzettend veel zin in!

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