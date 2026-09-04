Geniet van de Onimusha: Way of the Sword-launchtrailer
Onimusha: Way of the Sword is nu beschikbaar. Twijfel je nog? Misschien dat de flitsende launchtrailer je kan overtuigen om de actiegame zo spoedig mogelijk in huis te halen.
Het is alweer de vierde grote release van Capcom in 2026. Zoals je in de Onimusha: Way of the Sword-review hebt kunnen lezen, is het een waar spektakel. Mocht je de Japanse cultuur een warm hart toedragen en kan je goed genieten van fantastische combat, dan is het een must-play. Het is bijna zonde om de spoilers hieronder te aanschouwen, maar aangezien Capcom al een hele lading aan trailers heeft uitgebracht, denken zij er vast anders over. Afijn, laat vooral weten of jij dit weekend met Onimusha: Way of the Sword aan de haal gaat. En doe jezelf een plezier mocht dat het geval zijn: zet dan wel die Japanse dub aan.
Onimusha: Way of the Sword is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Baas van een game! CAPCUM flikt het gewoon weer 🥰 .... nu alleen nog een nieuwe Rockman / Megaman 🤬🤬
helaas te duur voor een game die je in 18 uurtjes uitspeelt, hoop op een flinke prijsdaling tijdens blackfriday
Vanavond mee starten ben bijna klaar met A plaque tale resosanse haha 😋
Net mee begonnen!