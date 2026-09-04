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gamescom 2026

Geniet van de Onimusha: Way of the Sword-launchtrailer

Door Bram Noteboom
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Onimusha: Way of the Sword is nu beschikbaar. Twijfel je nog? Misschien dat de flitsende launchtrailer je kan overtuigen om de actiegame zo spoedig mogelijk in huis te halen.

Het is alweer de vierde grote release van Capcom in 2026. Zoals je in de Onimusha: Way of the Sword-review hebt kunnen lezen, is het een waar spektakel. Mocht je de Japanse cultuur een warm hart toedragen en kan je goed genieten van fantastische combat, dan is het een must-play. Het is bijna zonde om de spoilers hieronder te aanschouwen, maar aangezien Capcom al een hele lading aan trailers heeft uitgebracht, denken zij er vast anders over. Afijn, laat vooral weten of jij dit weekend met Onimusha: Way of the Sword aan de haal gaat. En doe jezelf een plezier mocht dat het geval zijn: zet dan wel die Japanse dub aan.

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Onimusha: Way of the Sword is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Capcom
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5418 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

4 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl7 Checkpoint Jeugd
40 minuten geleden

Baas van een game! CAPCUM flikt het gewoon weer 🥰 .... nu alleen nog een nieuwe Rockman / Megaman 🤬🤬

0
Avatar Freddy
Freddy
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

helaas te duur voor een game die je in 18 uurtjes uitspeelt, hoop op een flinke prijsdaling tijdens blackfriday

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
3 uur geleden

Vanavond mee starten ben bijna klaar met A plaque tale resosanse haha 😋

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

Net mee begonnen!

0
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