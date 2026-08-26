Nieuwe Onimusha: Way of the Sword-trailer laat gameplay zien
Tot nu toe moesten we het voornamelijk doen met cinematische beelden, maar daar kwam vanavond verandering in. Bloederige combat staat centraal in de nieuwe trailer van Onimusha: Way of the Sword, die ruim twee minuten aan gameplay toont.
In de trailer, die tijdens de Future Games Show voor het eerst werd getoond, zien we de protagonist het opnemen tegen verschillende vijanden en komen er ook een aantal baasgevechten voorbij. Daarnaast introduceert de trailer een nieuwe gameplayelement: de mysterieuze Lion Dogs. Het is aan jou om deze schattige hondjes te redden om ze vervolgens aan je team toe te kunnen voegen. De ontwikkelaar heeft goed over de details nagedacht, want je kunt de Lion Dogs zelfs een aai over de bol geven. Check de trailer hieronder.
Onimusha: Way of the Sword is vanaf 4 september beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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