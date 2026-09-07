Net zoals Blood of the Dawnwalker beleeft Capcom een bliksemstart met Onimusha: Way of the Sword. Maar liefst één miljoen eenheden zijn verkocht op launch.

Dit laat de Japanse gamemaker weten via hun website. Vanaf de release op 4 september 2026 zijn er meer dan één miljoen exemplaren van de actiegame verkocht, terwijl de franchise an sich ook een bijzondere mijlpaal wist te bereiken. De games uit de gehele Onimusha-serie zijn namelijk in totaal nu meer dan tien miljoen keer over de toonbank gevlogen, allemaal dankzij de 'eerste entree in twintig jaar tijd'. Zowel de pers als het publiek is momenteel aan het smullen van Onimusha: Way of the Sword. Op Steam zien we momenteel een 87 procent percentage aan positieve spelersrecensies, terwijl op Metacritic de userscore een 8.8 bedraagt. Benieuwd naar onze take? Check dan hier de Onimusha: Way of the Sword review.

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Onimusha: Way of the Sword is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.