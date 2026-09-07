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gamescom 2026

Onimusha: Way of the Sword verkoopt één miljoen op launch, serie bereikt mijlpaal

Door Bram Noteboom
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Net zoals Blood of the Dawnwalker beleeft Capcom een bliksemstart met Onimusha: Way of the Sword. Maar liefst één miljoen eenheden zijn verkocht op launch.

Dit laat de Japanse gamemaker weten via hun website. Vanaf de release op 4 september 2026 zijn er meer dan één miljoen exemplaren van de actiegame verkocht, terwijl de franchise an sich ook een bijzondere mijlpaal wist te bereiken. De games uit de gehele Onimusha-serie zijn namelijk in totaal nu meer dan tien miljoen keer over de toonbank gevlogen, allemaal dankzij de 'eerste entree in twintig jaar tijd'. Zowel de pers als het publiek is momenteel aan het smullen van Onimusha: Way of the Sword. Op Steam zien we momenteel een 87 procent percentage aan positieve spelersrecensies, terwijl op Metacritic de userscore een 8.8 bedraagt. Benieuwd naar onze take? Check dan hier de Onimusha: Way of the Sword review.

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Onimusha: Way of the Sword is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Capcom
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5427 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

4 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar JustB
JustB
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Erg toffe game! Merk wel dat t steeds wat moeilijker wordt, maar heb er nog steeds plezier in😂

0
Avatar Mole28
Mole28
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Ik zou graag eens een remaster van deel 3 zien, dat was mijn favoriet van de serie.

1
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 uur geleden

Goede game, blij dat ik hem ook gekocht heb. Verbaas me vooral hoe goed en ook grappig de gezicht animaties zijn.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
5 uur geleden

Netjes tot nu toe hoewel ik nog niet heel ver ben bevalt het mij wel.

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
5 uur geleden

Netjes. Wel blijf ik het gaat vinden dat je de moeilijkheidsgraad niet kunt aanpassen tijdens het spelen

1
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