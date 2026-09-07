Onimusha: Way of the Sword verkoopt één miljoen op launch, serie bereikt mijlpaal
Net zoals Blood of the Dawnwalker beleeft Capcom een bliksemstart met Onimusha: Way of the Sword. Maar liefst één miljoen eenheden zijn verkocht op launch.
Dit laat de Japanse gamemaker weten via hun website. Vanaf de release op 4 september 2026 zijn er meer dan één miljoen exemplaren van de actiegame verkocht, terwijl de franchise an sich ook een bijzondere mijlpaal wist te bereiken. De games uit de gehele Onimusha-serie zijn namelijk in totaal nu meer dan tien miljoen keer over de toonbank gevlogen, allemaal dankzij de 'eerste entree in twintig jaar tijd'. Zowel de pers als het publiek is momenteel aan het smullen van Onimusha: Way of the Sword. Op Steam zien we momenteel een 87 procent percentage aan positieve spelersrecensies, terwijl op Metacritic de userscore een 8.8 bedraagt. Benieuwd naar onze take? Check dan hier de Onimusha: Way of the Sword review.
Onimusha: Way of the Sword is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Erg toffe game! Merk wel dat t steeds wat moeilijker wordt, maar heb er nog steeds plezier in😂
Ik zou graag eens een remaster van deel 3 zien, dat was mijn favoriet van de serie.
Goede game, blij dat ik hem ook gekocht heb. Verbaas me vooral hoe goed en ook grappig de gezicht animaties zijn.
Netjes tot nu toe hoewel ik nog niet heel ver ben bevalt het mij wel.
Netjes. Wel blijf ik het gaat vinden dat je de moeilijkheidsgraad niet kunt aanpassen tijdens het spelen