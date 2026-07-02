Volgens diverse webpagina's wordt de actiegame Onimusha: Way of the Sword van ontwikkelaar Capcom enkele weken eerder uitgebracht. De nieuwe releasedatum is (naar verluidt) 4 september 2026.

Update 02/07/'26: Oh nee, toch niet! Ondanks dat de releasedatum niet ter sprake kwam tijdens de Capcom Spotlight, komt de Japanse uitgever toch nog met een update. Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

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Update 26/06/'26: Capcom heeft het gerucht ontkracht. De releasedatum blijft staan op 25 september 2026.

Je kent het verhaal ondertussen wel: niemand durft in november uit te komen wegens GTA 6 en dus worden games massaal opgeschoven. Hierdoor zit zowel september 2026 als februari 2027 flink vol. Onimusha: Way of the Sword was van origine onderdeel van de laat september 2026 line-up en moest daardoor concurreren met Control Resonant, Silent Hill: Townfall, Minecraft Dungeons II en nog een paar andere grootschalige games. Echter, net zoals One More Level's Valor Mortis wordt de releasedatum van de game verschoven. Ditmaal niet naar een later tijdsstip. Onimusha: Way of the Sword komt volgens de geruchten nu vroeg in september uit en ontloopt zo diverse grote releases.

De berichtgeving kwam oorspronkelijk van het platform 'Cheap Ass Gamers' en werd later ook opgepikt door outlets, zoals Gamesradar. Er werden webpagina's van Best Buy, VGP en PNP Games gevonden met een releasedatum van 4 september 2026. Het is daarentegen wel moeilijk in te schatten of het gaat om een foutje bij de winkelketens of een vroegtijdig gelekte 'aankondiging' vanuit team Capcom. Alle pagina's zijn namelijk of verwijderd of aangepast. We gaan het meemaken.

We wachten even op bevestiging vanuit Capcom. Onimusha: Way of the Sword blijft dus voor nu beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.