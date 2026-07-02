Update Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026
Volgens diverse webpagina's wordt de actiegame Onimusha: Way of the Sword van ontwikkelaar Capcom enkele weken eerder uitgebracht. De nieuwe releasedatum is (naar verluidt) 4 september 2026.
Update 02/07/'26: Oh nee, toch niet! Ondanks dat de releasedatum niet ter sprake kwam tijdens de Capcom Spotlight, komt de Japanse uitgever toch nog met een update. Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
Update 26/06/'26: Capcom heeft het gerucht ontkracht. De releasedatum blijft staan op 25 september 2026.
Je kent het verhaal ondertussen wel: niemand durft in november uit te komen wegens GTA 6 en dus worden games massaal opgeschoven. Hierdoor zit zowel september 2026 als februari 2027 flink vol. Onimusha: Way of the Sword was van origine onderdeel van de laat september 2026 line-up en moest daardoor concurreren met Control Resonant, Silent Hill: Townfall, Minecraft Dungeons II en nog een paar andere grootschalige games. Echter, net zoals One More Level's Valor Mortis wordt de releasedatum van de game verschoven. Ditmaal niet naar een later tijdsstip. Onimusha: Way of the Sword komt volgens de geruchten nu vroeg in september uit en ontloopt zo diverse grote releases.
De berichtgeving kwam oorspronkelijk van het platform 'Cheap Ass Gamers' en werd later ook opgepikt door outlets, zoals Gamesradar. Er werden webpagina's van Best Buy, VGP en PNP Games gevonden met een releasedatum van 4 september 2026. Het is daarentegen wel moeilijk in te schatten of het gaat om een foutje bij de winkelketens of een vroegtijdig gelekte 'aankondiging' vanuit team Capcom. Alle pagina's zijn namelijk of verwijderd of aangepast. We gaan het meemaken.
We wachten even op bevestiging vanuit Capcom. Onimusha: Way of the Sword blijft dus voor nu beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Trailer
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Zal de demo nog uitproberen want het zag er allemaal goed uit in de trailers.
Ik denk dat ik voor Phantom Blade Zero ga in die periode. Lords of the Fallen 2 is volgens mij uitgesteld dus die verwacht ik niet meer dit jaar.
Misschien maar eens peilen hoe de community de september madness gaat overleven? Te veel goede games in korte tijd. Het is niet te doen, wat een luxe!
Ja, hallo.. Dag ervoor is Blood of Dawnwalker net uit.. Blijf gewoon lekker weer je staat qua release datum, nu schop je me hele planning in de war... 😭🤣
Zolang ik nog fysieke games kan kopen op de PS5 zal ik veel games op day one blijven kopen, spelen en weer doorverkopen. Deze komt dan ook gewoon day one in huis.
Zoveel vette games en zo weinig tijd.
Ik heb echt te veel games om te spelen helaas komt deze daardoor gewoon in de back-log terecht
Nice. Nu ik heb hem op de Pro heb gespeeld ben ik overtuigd. Maar ik zit met een capcom ding. Ik vond de baas van de demo met mijn skills toch echt flink pittig vergeleken met de andere vijanden. Dus zette ik de game op easy. Maar helaas kun je dat dan niet weer terugzetten naar normal. Maar goed ik ga hem alsnog spelen want ik vind het een geweldige game. De zoveelste al van Capcom.