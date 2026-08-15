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Vision keert terug in eerste VisionQuest trailer

Door Simon Verbeke
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Vanop D23 is er inmiddels al heel wat Disney-gerelateerd nieuws naar buiten gebracht. Zo ook de eerste trailer van VisionQuest, waarin Vision terugkeert voor een reeks vol intrige.

Bekijk VisionQuest dit najaar

VisionQuest is het slotstuk van een trilogie die indertijd startte met 'WandaVision' (2021) en opgevolgd werd door 'Agatha All Along' (2024). In VisionQuest volgen we White Vision (opnieuw gespeeld door Paul Bettany). Na de eerdere gebeurtenissen is hij op zoek naar zichzelf en hij zit in een identiteitscrisis verwikkeld. Duik in zijn hoofd en volg hem op deze unieke reis. Leuke verrassing: ook zijn vader, Ultron, is van de partij én ditmaal in menselijke vorm.

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VisionQuest is vanaf 14 oktober te streamen op Disney+.

Bron: Disney
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 309 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
16 uur geleden

Mhm, voelt alsof dit nog bij de Infinity Saga hoort maar die zijn we ergens al voorbij haha, achtergebleven kindje en touwtjes vastbinden voor het einde.

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Avatar Krulletje
Krulletje
lvl5 Thread Hunter
2 dagen geleden om 23:05

Ik skip de meeste Marvel series tegenwoordig, maar WandaVision en Agatha vond ik dan wel weer erg leuk. Deze serie is dat hopelijk ook!

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Avatar Ericattack
Ericattack
lvl9 NPC 2.0
2 dagen geleden om 18:53 bewerkt

Het raakt mij niet echt moet ik bekennen. Er was een tijd dat zelfs de series ergens naartoe aan het werken waren en dan waren de series ook al niet heel goed, maar het groter geheel wel. Nu met Spiderman (en daarvoor Fantas4 en Thunderbolts) is er wel een zaadje geplant vind ik, maar die Vision dan weer niet. Het hangt met losse touwtjes aan elkaar vast waar het 10 jaar geleden in beton zat gegoten.

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