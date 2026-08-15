Vision keert terug in eerste VisionQuest trailer

Vanop D23 is er inmiddels al heel wat Disney-gerelateerd nieuws naar buiten gebracht. Zo ook de eerste trailer van VisionQuest, waarin Vision terugkeert voor een reeks vol intrige.

Bekijk VisionQuest dit najaar

VisionQuest is het slotstuk van een trilogie die indertijd startte met 'WandaVision' (2021) en opgevolgd werd door 'Agatha All Along' (2024). In VisionQuest volgen we White Vision (opnieuw gespeeld door Paul Bettany). Na de eerdere gebeurtenissen is hij op zoek naar zichzelf en hij zit in een identiteitscrisis verwikkeld. Duik in zijn hoofd en volg hem op deze unieke reis. Leuke verrassing: ook zijn vader, Ultron, is van de partij én ditmaal in menselijke vorm.

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VisionQuest is vanaf 14 oktober te streamen op Disney+.