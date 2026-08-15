Doom komt in actie tijdens Avengers: Doomsday-trailer

Normaliter ben ik niet zo van de filmtrailers, maar toegegeven, deze D23 Avengers: Doomsday-trailer is bijzonder goed. In de trailer zien we onder andere Dr. Doom in actie komen, maar zien we relatief weinig daadwerkelijke spoilers van het verhaal.

Avengers: Doomsday is natuurlijk de aankomende ensemblefilm van Marvel. In de trailer zien we Dr. Doom, gespeeld door Iron Man-acteur Robert Downey Jr., de strijd met de Avengers aangaan. Dit keer dus zonder Iron Man, maar wel met Fantastic 4's Reed Richards, gespeeld door Pedro Pascal (The Mandalorian), en Shang-Chi, gespeeld door Simu Liu (Barbie, Shang-Chi). De film lijkt in ieder geval flink wat actie te bevatten, maar ook de nodige ruimte te geven voor wat verdieping van Victor Von Dooms tragische verhaal.

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Avengers: Doomsday verschijnt op 18 december 2026 wereldwijd in de bioscoop.