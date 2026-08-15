Doom komt in actie tijdens Avengers: Doomsday-trailer
Normaliter ben ik niet zo van de filmtrailers, maar toegegeven, deze D23 Avengers: Doomsday-trailer is bijzonder goed. In de trailer zien we onder andere Dr. Doom in actie komen, maar zien we relatief weinig daadwerkelijke spoilers van het verhaal.
Avengers: Doomsday is natuurlijk de aankomende ensemblefilm van Marvel. In de trailer zien we Dr. Doom, gespeeld door Iron Man-acteur Robert Downey Jr., de strijd met de Avengers aangaan. Dit keer dus zonder Iron Man, maar wel met Fantastic 4's Reed Richards, gespeeld door Pedro Pascal (The Mandalorian), en Shang-Chi, gespeeld door Simu Liu (Barbie, Shang-Chi). De film lijkt in ieder geval flink wat actie te bevatten, maar ook de nodige ruimte te geven voor wat verdieping van Victor Von Dooms tragische verhaal.
Avengers: Doomsday verschijnt op 18 december 2026 wereldwijd in de bioscoop.
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Ik heb er toch wel n beetje zin in, hopelijk wordt het wat moois.
Dit ziet er wel keihard uit hoor! Ben heel benieuwd of de Endgame kwaliteit gehaald gaat worden. Zal wel niet, maar ga toch stiekem hopen.
Hier krijg ik wel weer ouderwets kippenvel van hoor. Ik snap dat mensen de afgelopen jaren een beetje klaar zijn met Marvel, maar persoonlijk krijg ik van Doomsday redelijke Endgame vibes...
Ik voel niet echt hype maar ik heb er toch wel zin in. Zal sowieso wel een geweldig bioscoopspektakel worden, maar ik verwacht niet de kippenvel en brok-in-de-keel momenten van Endgame.
Hoewel ik heel erg zin heb in deze film ga ik de trailer(s) verder niet kijken. Met Spider-Man ook zo min mogelijk gedaan en dat is goed bevallen :D
Ik ben wel behoorlijk klaar met Marvel, ik pik eruit wat me leuk lijkt. Die B garnituur helden en alle What If’s of multiverse kunstgrepen kunnen me gestolen worden.
Laatst Brand New Day gekeken, die film voegt vrij weinig toe en bestaat een aantal geforceerd gecombineerde verhaallijnen om een film te kunnen vullen.
Deze Doomsday voelt voor mij ook een beetje zo. Veel acteurs/helden zouden niet meer terugkomen, maar nu ineens weer wel omdat het niet werkte.
Wow! End game was in 2019.. Het heeft dus 7 jaar geduurd voor ik weer kippenvel kreeg van een marvel trailer. Hoeveel mensen trekken ze hiermee weer terug het Marvel universum in.
https://roadtodoomsday.com/ zie je precies welke films een connectie hebben met Doomsday en waarom je die zou moeten kijken before.
Wat kijk ik uit naar deze film.