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Doom komt in actie tijdens Avengers: Doomsday-trailer

Door Rudy Wijnberg
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Normaliter ben ik niet zo van de filmtrailers, maar toegegeven, deze D23 Avengers: Doomsday-trailer is bijzonder goed. In de trailer zien we onder andere Dr. Doom in actie komen, maar zien we relatief weinig daadwerkelijke spoilers van het verhaal.

Avengers: Doomsday is natuurlijk de aankomende ensemblefilm van Marvel. In de trailer zien we Dr. Doom, gespeeld door Iron Man-acteur Robert Downey Jr., de strijd met de Avengers aangaan. Dit keer dus zonder Iron Man, maar wel met Fantastic 4's Reed Richards, gespeeld door Pedro Pascal (The Mandalorian), en Shang-Chi, gespeeld door Simu Liu (Barbie, Shang-Chi). De film lijkt in ieder geval flink wat actie te bevatten, maar ook de nodige ruimte te geven voor wat verdieping van Victor Von Dooms tragische verhaal.

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Avengers: Doomsday verschijnt op 18 december 2026 wereldwijd in de bioscoop.

Bron: Marvel
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
16 uur geleden

Ik heb er toch wel n beetje zin in, hopelijk wordt het wat moois.

0
Avatar Sabbelt
Sabbelt
lvl3 XP Farmer
2 dagen geleden om 15:32

Dit ziet er wel keihard uit hoor! Ben heel benieuwd of de Endgame kwaliteit gehaald gaat worden. Zal wel niet, maar ga toch stiekem hopen.

0
Avatar Namreffo
Namreffo
lvl2 Journey Awaits!
2 dagen geleden om 13:13

Hier krijg ik wel weer ouderwets kippenvel van hoor. Ik snap dat mensen de afgelopen jaren een beetje klaar zijn met Marvel, maar persoonlijk krijg ik van Doomsday redelijke Endgame vibes...

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl13 Meta Builder
2 dagen geleden om 12:59

Ik voel niet echt hype maar ik heb er toch wel zin in. Zal sowieso wel een geweldig bioscoopspektakel worden, maar ik verwacht niet de kippenvel en brok-in-de-keel momenten van Endgame.

0
Avatar Sledge
Sledge
lvl12 Clout Farmer
2 dagen geleden om 12:53

Hoewel ik heel erg zin heb in deze film ga ik de trailer(s) verder niet kijken. Met Spider-Man ook zo min mogelijk gedaan en dat is goed bevallen :D

2
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl13 Meta Builder
2 dagen geleden om 10:54

Ik ben wel behoorlijk klaar met Marvel, ik pik eruit wat me leuk lijkt. Die B garnituur helden en alle What If’s of multiverse kunstgrepen kunnen me gestolen worden.
Laatst Brand New Day gekeken, die film voegt vrij weinig toe en bestaat een aantal geforceerd gecombineerde verhaallijnen om een film te kunnen vullen.
Deze Doomsday voelt voor mij ook een beetje zo. Veel acteurs/helden zouden niet meer terugkomen, maar nu ineens weer wel omdat het niet werkte.

0
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
2 dagen geleden om 10:02 bewerkt

Wow! End game was in 2019.. Het heeft dus 7 jaar geduurd voor ik weer kippenvel kreeg van een marvel trailer. Hoeveel mensen trekken ze hiermee weer terug het Marvel universum in.

https://roadtodoomsday.com/ zie je precies welke films een connectie hebben met Doomsday en waarom je die zou moeten kijken before.

0
Avatar Iam_Alex
Iam_Alex
Gameliner
2 dagen geleden om 09:56

Wat kijk ik uit naar deze film.

0
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