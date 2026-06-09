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Onimusha: Way of the Sword komt ook naar Nintendo Switch 2

Door Bram Noteboom

De actiegame Onimusha: Way of the Sword heeft een nieuw platform te pakken. Capcom maakt een opkomst tijdens de Nintendo Direct met een aankondiging!

Capcom is bezig met de laatste loodjes marketingmateriaal met betrekking tot de aanstaande actiegame. Onimusha: Way of the Sword is de manier om de franchise nieuw leven in te blazen en daar hoort natuurlijk een grootse release bij. De pc en consoles waren al bevestigd, maar sinds de Nintendo Direct van 9 juni 2026 kun je er een nieuw platform bij noteren. De Nintendo Switch 2 is onderdeel van de line-up aan beschikbare consoles geworden. De trailer toont alle gameplaysystemen van Onimusha: Way of the Sword. Je kan zelfs de Joy-Cons gebruiken om de zwaardbewegingen uit te voeren.

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Onimusha: Way of the Sword is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

4 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 17:40

Wel super dat Capcom ook deze game naar de Switch 2 brengt.

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