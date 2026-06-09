Onimusha: Way of the Sword komt ook naar Nintendo Switch 2
De actiegame Onimusha: Way of the Sword heeft een nieuw platform te pakken. Capcom maakt een opkomst tijdens de Nintendo Direct met een aankondiging!
Capcom is bezig met de laatste loodjes marketingmateriaal met betrekking tot de aanstaande actiegame. Onimusha: Way of the Sword is de manier om de franchise nieuw leven in te blazen en daar hoort natuurlijk een grootse release bij. De pc en consoles waren al bevestigd, maar sinds de Nintendo Direct van 9 juni 2026 kun je er een nieuw platform bij noteren. De Nintendo Switch 2 is onderdeel van de line-up aan beschikbare consoles geworden. De trailer toont alle gameplaysystemen van Onimusha: Way of the Sword. Je kan zelfs de Joy-Cons gebruiken om de zwaardbewegingen uit te voeren.
Onimusha: Way of the Sword is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Update Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026
Volgens diverse webpagina's wordt de actiegame Onimusha: Way of the Sword van ontwikkelaar Capcom enkele weken eerder uitgebracht.20 reacties
-
Gameplay
Onimusha: Way of the Sword maakt gehakt van de Capcom Spotlight
De Capcom Spotlight wordt op toepasselijke wijze afgesloten door Onimusha: Way of the Sword. De actiegame ontving een uitgebreide gameplaytrailer.17 reacties
-
Event
Nieuwe Capcom Spotlight aangekondigd voor juni 2026
Summer Game Fest is nog maar net voorbij, maar we mogen ons al opmaken voor het volgende (ietwat kleinere) evenement. De Capcom Spotlight komt eraan.6 reacties
-
Trailer
Onimusha: Way of the Sword-releasedatum bevestigd, demo beschikbaar
Onimusha: Way of the Sword in september? Jazeker! Tijdens de State of Play werden de geruchten bevestigd: de actiegame komt dit jaar uit.2 reacties
Wel super dat Capcom ook deze game naar de Switch 2 brengt.