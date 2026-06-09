Onimusha: Way of the Sword komt ook naar Nintendo Switch 2

De actiegame Onimusha: Way of the Sword heeft een nieuw platform te pakken. Capcom maakt een opkomst tijdens de Nintendo Direct met een aankondiging!

Capcom is bezig met de laatste loodjes marketingmateriaal met betrekking tot de aanstaande actiegame. Onimusha: Way of the Sword is de manier om de franchise nieuw leven in te blazen en daar hoort natuurlijk een grootse release bij. De pc en consoles waren al bevestigd, maar sinds de Nintendo Direct van 9 juni 2026 kun je er een nieuw platform bij noteren. De Nintendo Switch 2 is onderdeel van de line-up aan beschikbare consoles geworden. De trailer toont alle gameplaysystemen van Onimusha: Way of the Sword. Je kan zelfs de Joy-Cons gebruiken om de zwaardbewegingen uit te voeren.

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Onimusha: Way of the Sword is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.