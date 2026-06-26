Onimusha: Way of the Sword maakt gehakt van de Capcom Spotlight
De Capcom Spotlight wordt op toepasselijke wijze afgesloten door Onimusha: Way of the Sword. De actiegame ontving een uitgebreide gameplaytrailer.
Nadat de protagonist Miyamoto Musashi om wordt gelegd tijdens een gevecht met de Japanse monsters Genma, wordt hij wederom tot leven gewekt met indrukwekkende Oni-krachten. Deze komen voornamelijk uit zijn nieuwe Oni Gauntlet, maar waarom hij er eentje heeft en wat hij ermee aan moet, dat wordt later in het verhaal duidelijk. Onderweg komt hij krachtige Genma-eindbazen tegen. Je moet alle zeilen bijzetten om deze wezens te verslaan, maar gelukkig kan je ook rekenen op vriendelijke NPC's die de speler een handje helpen. Met de stad Kyoto als achtergrond belooft dit een singleplayer-avontuur te worden dat je niet wilt missen. Hieronder kan je exclusieve gameplay zien tegen de eindbaas Dohatsu-ten:
Onimusha: Way of the Sword heeft overigens geen nieuwe releasedatum. Capcom liet wederom weten dat de actiegame op 25 september 2026 komt te verschijnen voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Wel laat de Japanse gamemaker weten dat er een Deluxe Edition en Premium Deluxe Edition wordt vrijgegeven met extra in-game goodies om de speler te assisteren tijdens de playthrough.
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Volgens diverse webpagina's wordt de actiegame Onimusha: Way of the Sword van ontwikkelaar Capcom enkele weken eerder uitgebracht.20 reacties
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Trailer
Onimusha: Way of the Sword-releasedatum bevestigd, demo beschikbaar
Onimusha: Way of the Sword in september? Jazeker! Tijdens de State of Play werden de geruchten bevestigd: de actiegame komt dit jaar uit.2 reacties
Vandaag de demo voltooid. Wel echt een gruwelijke game. Wel een minpunt in Capcom games heb de boss even op Easy gezet maar dan kun je hem niet terug op normal zetten iets wat ik irritant vind want ik wil de normale vijanden gewoon op normal doen.
Verder geweldige game dit is echt te danken aan de ps5 Pro op de normale ps5 vond ik de game echt lelijk.
Ik was eerst even tot de review.
De trailer ziet er echt goed uit! Maar ik vond mijn ervaring met de demo op de PS5 niet heel denderend.
Deze ga ik een kans geven op de S2 nooit een game gespeeld moet ik die vorige delen ook spelen of?? Deze was deeltje vier ook???
Capcom blijft er maar bangers uitgooien!
Had de demo gespeeld en daaruit bleek wel dat dit een dikke game gaat worden 👌🏻
Aaah, de gehaktballetjes!
Heb enorm veel zin in deze game. Demo was ook erg tof.
Dit gaat een toppertje worden!
Capcom heeft niet feel vind ik voor goede presentaties geen nieuwe aankondigingen. En veelal herhaling wat we weten.