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Onimusha: Way of the Sword maakt gehakt van de Capcom Spotlight

Door Bram Noteboom

De Capcom Spotlight wordt op toepasselijke wijze afgesloten door Onimusha: Way of the Sword. De actiegame ontving een uitgebreide gameplaytrailer.

Nadat de protagonist Miyamoto Musashi om wordt gelegd tijdens een gevecht met de Japanse monsters Genma, wordt hij wederom tot leven gewekt met indrukwekkende Oni-krachten. Deze komen voornamelijk uit zijn nieuwe Oni Gauntlet, maar waarom hij er eentje heeft en wat hij ermee aan moet, dat wordt later in het verhaal duidelijk. Onderweg komt hij krachtige Genma-eindbazen tegen. Je moet alle zeilen bijzetten om deze wezens te verslaan, maar gelukkig kan je ook rekenen op vriendelijke NPC's die de speler een handje helpen. Met de stad Kyoto als achtergrond belooft dit een singleplayer-avontuur te worden dat je niet wilt missen. Hieronder kan je exclusieve gameplay zien tegen de eindbaas Dohatsu-ten:

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Onimusha: Way of the Sword heeft overigens geen nieuwe releasedatum. Capcom liet wederom weten dat de actiegame op 25 september 2026 komt te verschijnen voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Wel laat de Japanse gamemaker weten dat er een Deluxe Edition en Premium Deluxe Edition wordt vrijgegeven met extra in-game goodies om de speler te assisteren tijdens de playthrough.

Bron: Capcom Spotlight
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

4 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 19:10

Vandaag de demo voltooid. Wel echt een gruwelijke game. Wel een minpunt in Capcom games heb de boss even op Easy gezet maar dan kun je hem niet terug op normal zetten iets wat ik irritant vind want ik wil de normale vijanden gewoon op normal doen.

Verder geweldige game dit is echt te danken aan de ps5 Pro op de normale ps5 vond ik de game echt lelijk.

1
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 14:39

Ik was eerst even tot de review.

De trailer ziet er echt goed uit! Maar ik vond mijn ervaring met de demo op de PS5 niet heel denderend.

0
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 10:55

Deze ga ik een kans geven op de S2 nooit een game gespeeld moet ik die vorige delen ook spelen of?? Deze was deeltje vier ook???

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 10:44

Capcom blijft er maar bangers uitgooien!

Had de demo gespeeld en daaruit bleek wel dat dit een dikke game gaat worden 👌🏻

1
Avatar GroteSmurf
GroteSmurf
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 09:10

Aaah, de gehaktballetjes!

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 07:22

Heb enorm veel zin in deze game. Demo was ook erg tof.

0
Avatar BamiKami
BamiKami
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 03:03

Dit gaat een toppertje worden!

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 02:15

Capcom heeft niet feel vind ik voor goede presentaties geen nieuwe aankondigingen. En veelal herhaling wat we weten.

0
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