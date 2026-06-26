Onimusha: Way of the Sword maakt gehakt van de Capcom Spotlight

De Capcom Spotlight wordt op toepasselijke wijze afgesloten door Onimusha: Way of the Sword. De actiegame ontving een uitgebreide gameplaytrailer.

Nadat de protagonist Miyamoto Musashi om wordt gelegd tijdens een gevecht met de Japanse monsters Genma, wordt hij wederom tot leven gewekt met indrukwekkende Oni-krachten. Deze komen voornamelijk uit zijn nieuwe Oni Gauntlet, maar waarom hij er eentje heeft en wat hij ermee aan moet, dat wordt later in het verhaal duidelijk. Onderweg komt hij krachtige Genma-eindbazen tegen. Je moet alle zeilen bijzetten om deze wezens te verslaan, maar gelukkig kan je ook rekenen op vriendelijke NPC's die de speler een handje helpen. Met de stad Kyoto als achtergrond belooft dit een singleplayer-avontuur te worden dat je niet wilt missen. Hieronder kan je exclusieve gameplay zien tegen de eindbaas Dohatsu-ten:

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Onimusha: Way of the Sword heeft overigens geen nieuwe releasedatum. Capcom liet wederom weten dat de actiegame op 25 september 2026 komt te verschijnen voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Wel laat de Japanse gamemaker weten dat er een Deluxe Edition en Premium Deluxe Edition wordt vrijgegeven met extra in-game goodies om de speler te assisteren tijdens de playthrough.