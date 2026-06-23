Nieuwe Capcom Spotlight aangekondigd voor juni 2026

Summer Game Fest is nog maar net voorbij, maar we mogen ons al opmaken voor het volgende (ietwat kleinere) evenement. De Capcom Spotlight komt eraan.

De Capcom Spotlight is een stream die wordt georganiseerd door Capcom zelf. In de show geeft de Japanse gamemakers nieuwe updates vrij over hun games. Zowel nieuwe releases als bestaande titels krijgen tijd in de spotlight. De show begint tussen 25 juni 2026 en 26 juni 2026, omdat de uitzending officieel om 00:00 Nederlandse tijd begint, maar vaak kunnen we nog genieten van een pre-show waarin kleine updates en speciale deals worden vrijgegeven.

Dit zijn de drie bevestigde games die langskomen:

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Onimusha: Way of the Sword

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Gaan we nog meer games zien? Hoop jij op specifieke updates? Laat het ons gerust weten en kom vooral op 25 juni 2026 (of beter gezegd 26 juni 2026...) om 00:00 terug, want dan staan wij klaar met de kersverse coverage.