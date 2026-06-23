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Nieuwe Capcom Spotlight aangekondigd voor juni 2026

Door Bram Noteboom

Summer Game Fest is nog maar net voorbij, maar we mogen ons al opmaken voor het volgende (ietwat kleinere) evenement. De Capcom Spotlight komt eraan.

De Capcom Spotlight is een stream die wordt georganiseerd door Capcom zelf. In de show geeft de Japanse gamemakers nieuwe updates vrij over hun games. Zowel nieuwe releases als bestaande titels krijgen tijd in de spotlight. De show begint tussen 25 juni 2026 en 26 juni 2026, omdat de uitzending officieel om 00:00 Nederlandse tijd begint, maar vaak kunnen we nog genieten van een pre-show waarin kleine updates en speciale deals worden vrijgegeven.

Dit zijn de drie bevestigde games die langskomen:

  • Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
  • Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
  • Onimusha: Way of the Sword
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Gaan we nog meer games zien? Hoop jij op specifieke updates? Laat het ons gerust weten en kom vooral op 25 juni 2026 (of beter gezegd 26 juni 2026...) om 00:00 terug, want dan staan wij klaar met de kersverse coverage.

Bron: Capcom
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Lonk
Lonk
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 11:10

Always bet on AA7

1
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 19:00

Nieuwe RE? RE: Veronica? Nee, niet?☹️

0
Avatar Mole28
Mole28
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 17:42

Wat meer nieuws over RE V zou leuk zijn :-)

0
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 14:36

Ik hoop zo op meer nieuws over Megaman/Rockman

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 14:23

Meestal kun je deze beter terugkijken. Maar nu komt het Nederlands elftal er vlak achteraan.

0
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