Nieuwe Capcom Spotlight aangekondigd voor juni 2026
Summer Game Fest is nog maar net voorbij, maar we mogen ons al opmaken voor het volgende (ietwat kleinere) evenement. De Capcom Spotlight komt eraan.
De Capcom Spotlight is een stream die wordt georganiseerd door Capcom zelf. In de show geeft de Japanse gamemakers nieuwe updates vrij over hun games. Zowel nieuwe releases als bestaande titels krijgen tijd in de spotlight. De show begint tussen 25 juni 2026 en 26 juni 2026, omdat de uitzending officieel om 00:00 Nederlandse tijd begint, maar vaak kunnen we nog genieten van een pre-show waarin kleine updates en speciale deals worden vrijgegeven.
Dit zijn de drie bevestigde games die langskomen:
- Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- Onimusha: Way of the Sword
Gaan we nog meer games zien? Hoop jij op specifieke updates? Laat het ons gerust weten en kom vooral op 25 juni 2026 (of beter gezegd 26 juni 2026...) om 00:00 terug, want dan staan wij klaar met de kersverse coverage.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Nieuws
Update Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026
Volgens diverse webpagina's wordt de actiegame Onimusha: Way of the Sword van ontwikkelaar Capcom enkele weken eerder uitgebracht.20 reacties
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Gameplay
Onimusha: Way of the Sword maakt gehakt van de Capcom Spotlight
De Capcom Spotlight wordt op toepasselijke wijze afgesloten door Onimusha: Way of the Sword. De actiegame ontving een uitgebreide gameplaytrailer.17 reacties
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Gameplay
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen biedt het volledige pakketje
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Trailer
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Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection staat aan de aftrap van de Capcom Spotlight. Er is een nieuwe verhalende uitbreiding onthuld.4 reacties
Always bet on AA7
Nieuwe RE? RE: Veronica? Nee, niet?☹️
Wat meer nieuws over RE V zou leuk zijn :-)
Ik hoop zo op meer nieuws over Megaman/Rockman
Meestal kun je deze beter terugkijken. Maar nu komt het Nederlands elftal er vlak achteraan.