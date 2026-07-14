Dragon's Dogma 2: Dark Arisen biedt heel wat uren extra plezier
Een maandje geleden kwam Capcom naar buiten met een leuk nieuwtje: Dragon's Dogma 2 verschijnt dit najaar op de Switch 2 én tegelijk verschijnt ook de Dark Arisen-uitbreiding (voor alle platformen). Heeft deze uitbreiding genoeg te bieden om (opnieuw) aan de game te beginnen? Jazeker!
Hoelang duurt de Dragon's Dogma 2: Dark Arisen uitbreiding?
In een interview vertelt producer Naoto Oyama meer over wat we precies kunnen verwachten van de uitbreiding. In totaal zal je maar liefst ongeveer 25 uur aan nieuwe content krijgen. Zo'n 15-20 uur hiervan gaat naar de nieuwe verhaallijn die zich afspeelt in de (ook nieuwe) regio Norgan. Daarnaast zijn er ook 12 extra dungeons om te ontdekken, die elk ongeveer een half uurtje in beslag zullen nemen. Hij laat ook weten dat je level 20 moet zijn om aan de dungeons te kunnen beginnen en hij raadt aan om level 40 te bereiken voordat je aan de Norgan regio begint.
Dragon's Dogma 2 is nu te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Dark Arisen verschijnt op 8 oktober voor deze platformen én dan verschijnt de game ook op Switch 2.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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