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Dragon's Dogma 2 naar Nintendo Switch 2 met DLC Dark Arisen

Door Bram Noteboom

Capcom heeft een grote verrassing meegenomen voor de RPG-fans. Tijdens de Nintendo Direct kwam Dragon's Dogma 2: Dark Arisen aan bod.

Dragon's Dogma 2 is het vervolg op de geliefde actie-RPG. Wanneer een draak jouw hart steelt, ga je op een epische quest om verhaal te halen bij het gigantische reptiel. Dit brengt je door een grootse open-wereld, waarin je merkwaardige personages ontmoet en tegen gevaarlijke monsters knokt. Al een tijdje rommelt het binnen de Dragon's Dogma-community. Men heeft simpelweg enorm veel zin in een DLC; eentje die er maar niet leek te komen.

Echter, tijdens de Nintendo Direct is Dragon's Dogma 2: Dark Arisen onthuld. Niet alleen komt de RPG naar de Nintendo Switch 2, maar de release gaat gepaard met de Dark Arisen-uitbreiding. De dynamische fantasiewereld wordt uitgebreid met nieuwe verhalen en spannende ontmoetingen. De Dark Arisen-DLC is verkrijgbaar als bundel of als afzonderlijke uitbreidings-aankoop op bestaande platforms.

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Dragon's Dogma 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Dark Arisen 2-DLC en Nintendo Switch 2-versie arriveren op 9 oktober 2026.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Dragon's Dogma 2
Dragon's Dogma 2

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

22 maart 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
3 weken geleden om 17:02

De dlc van deel 1 heet ook Dark Arisen. Is het dan een remake van de dlc van deel 1?

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