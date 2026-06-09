Dragon's Dogma 2 naar Nintendo Switch 2 met DLC Dark Arisen

Capcom heeft een grote verrassing meegenomen voor de RPG-fans. Tijdens de Nintendo Direct kwam Dragon's Dogma 2: Dark Arisen aan bod.

Dragon's Dogma 2 is het vervolg op de geliefde actie-RPG. Wanneer een draak jouw hart steelt, ga je op een epische quest om verhaal te halen bij het gigantische reptiel. Dit brengt je door een grootse open-wereld, waarin je merkwaardige personages ontmoet en tegen gevaarlijke monsters knokt. Al een tijdje rommelt het binnen de Dragon's Dogma-community. Men heeft simpelweg enorm veel zin in een DLC; eentje die er maar niet leek te komen.

Echter, tijdens de Nintendo Direct is Dragon's Dogma 2: Dark Arisen onthuld. Niet alleen komt de RPG naar de Nintendo Switch 2, maar de release gaat gepaard met de Dark Arisen-uitbreiding. De dynamische fantasiewereld wordt uitgebreid met nieuwe verhalen en spannende ontmoetingen. De Dark Arisen-DLC is verkrijgbaar als bundel of als afzonderlijke uitbreidings-aankoop op bestaande platforms.

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Dragon's Dogma 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Dark Arisen 2-DLC en Nintendo Switch 2-versie arriveren op 9 oktober 2026.