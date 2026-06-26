Dragon's Dogma 2: Dark Arisen biedt het volledige pakketje

Tijdens de Capcom Spotlight wordt er stilgestaan bij Dragon's Dogma 2: Dark Arisen. Met deze versie hoopt Capcom de definitieve versie aan te bieden.

Uiteraard kwamen er nieuwe gameplaybeelden aan te pas. Met Dragon's Dogma 2: Dark Arisen probeert de Japanse ontwikkelaar middels drie zaken spelers te overtuigen om aan boord te stappen of juist terug te keren. De ervaring komt met een vers narratief in het sneeuwachtige Norgan, nieuwe uitdagingen in bestaande gebieden middels dungeons en extra opties om je personage naar wensen aan te kleden met nieuwe haarstijlen en tatoeages. Capcom geeft aan dat ze na de release van de game veel feedback hadden ontvangen van spelers en dat nemen ze ten harte. Dragon's Dogma 2: Dark Arisen is ontworpen met de fans in gedachten; vergelijkbaar hoe de Dark Arisen-DLC van de eerste game tot stand kwam. Via de onderstaande video zie je alle kersverse gameplay-details.

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Dragon's Dogma 2: Dark Arisen is beschikbaar vanaf 8 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. De basegame is nu al te spelen op de pc, PS5 en Xbox Series X|S.