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Dragon's Dogma 2: Dark Arisen biedt het volledige pakketje

Door Bram Noteboom

Tijdens de Capcom Spotlight wordt er stilgestaan bij Dragon's Dogma 2: Dark Arisen. Met deze versie hoopt Capcom de definitieve versie aan te bieden.

Uiteraard kwamen er nieuwe gameplaybeelden aan te pas. Met Dragon's Dogma 2: Dark Arisen probeert de Japanse ontwikkelaar middels drie zaken spelers te overtuigen om aan boord te stappen of juist terug te keren. De ervaring komt met een vers narratief in het sneeuwachtige Norgan, nieuwe uitdagingen in bestaande gebieden middels dungeons en extra opties om je personage naar wensen aan te kleden met nieuwe haarstijlen en tatoeages. Capcom geeft aan dat ze na de release van de game veel feedback hadden ontvangen van spelers en dat nemen ze ten harte. Dragon's Dogma 2: Dark Arisen is ontworpen met de fans in gedachten; vergelijkbaar hoe de Dark Arisen-DLC van de eerste game tot stand kwam. Via de onderstaande video zie je alle kersverse gameplay-details.

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Dragon's Dogma 2: Dark Arisen is beschikbaar vanaf 8 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. De basegame is nu al te spelen op de pc, PS5 en Xbox Series X|S.

Bron: Capcom Spotlight
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Dragon's Dogma 2
Dragon's Dogma 2

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

22 maart 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar BamiKami
BamiKami
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 03:05

Misschien maar eens halen, ik heb destijds flink wat plezier gehad met deeltje 1 maar ben nooit echt geprikkeld geweest om deel 2 te halen

3
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