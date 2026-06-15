Capcom haalt Dragon's Dogma 2-microtransacties uit de store
Vanaf 24 juni 2026 is het niet meer mogelijk om de Deluxe Edition en diverse microtransacties van Dragon's Dogma 2 aan te schaffen. Capcom verwijdert deze additionele content uit de digitale stores.
Dit laat de Japanse gamemaker weten via social media. Via Steam, XBOX en PlayStation werd de Deluxe Edition verkocht, maar hier komt een einde aan. Capcom ziet het namelijk niet meer als de volledige versie, aangezien er nieuwe content in de maak is en heeft daarom besloten de extra content uit de store te halen. De losse items uit de Deluxe Edition worden ook verwijderd. De Explorer's Camping Kit - Camping Gear en Dragon's Dogma Music & Sound Collection - Custom Sounds blijven daarentegen wel beschikbaar en de basegame mag genieten van een permanente prijsdaling. Het is nog even afwachten hoe duur de losse game wordt.
Dit gebeurt natuurlijk allemaal niet zomaar. Capcom is druk bezig met het faciliteren van de Dragon's Dogma 2-DLC launch. De ontwikkelaar verraste vriend en vijand met de aankondiging van Dragon's Dogma 2: Dark Arisen tijdens de Nintendo Direct en sindsdien leeft de IP helemaal op. Vorige week is een quality-of-life update uitgekomen en in augustus wordt er verder gesleuteld aan de ervaring middels een update. Capcom hoopt met de updates en DLC de feedback van de fans over de afgelopen twee jaar ten harte te nemen. Dark Arisen gaf de originele Dragon's Dogma het nodige steuntje in de rug en werd daarna gezien als de definitieve manier om de RPG te ervaren. Gaat de sequel hetzelfde pad betreden? We komen er gauw achter.
Dragon's Dogma 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Dark Arisen-DLC en Nintendo Switch 2-versie zijn beschikbaar vanaf 9 oktober 2026.
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Destijds day one gekocht maar op een of andere manier geen klik met deze game, terwijl ik het genre altijd fantastisch vindt. Vervolgens nog eens geprobeerd toen de 60 fps update kwam, game was grafisch een heel stuk verbeterd maar toch weer niet die klik. Toch kriebelt het weer om het nog eens te proberen, misschien gewoon een kwestie van even doorbijten of zo.
Ik had eerlijk gezegd niet eens door dat Dragon’s Dogma 2 een uitbreiding zou krijgen. Best opvallend, zeker omdat de game inmiddels al meer dan twee jaar uit is. De base game stond nog op mijn wishlist, maar de staat waarin het spel het eerste jaar verkeerde, hield me toen tegen.
Met deze uitbreiding begint het toch weer te kriebelen. De combat ziet er nog steeds heerlijk dynamisch uit en deel 1 heb ik destijds overgeslagen, dus misschien is dan het moment om er eindelijk in te duiken.
Mooi, dan heb je al een niche game en dan geef je mensen een vieze smaak door singleplayer microtransacties aan te smeren.
Naast dat de game een rehash was van 1 (met wat extra op het einde, het enige wat iedereen interessant vond) WEER zonder Co-op, maarja dat is een ander verhaal.