Capcom haalt Dragon's Dogma 2-microtransacties uit de store

Vanaf 24 juni 2026 is het niet meer mogelijk om de Deluxe Edition en diverse microtransacties van Dragon's Dogma 2 aan te schaffen. Capcom verwijdert deze additionele content uit de digitale stores.

Dit laat de Japanse gamemaker weten via social media. Via Steam, XBOX en PlayStation werd de Deluxe Edition verkocht, maar hier komt een einde aan. Capcom ziet het namelijk niet meer als de volledige versie, aangezien er nieuwe content in de maak is en heeft daarom besloten de extra content uit de store te halen. De losse items uit de Deluxe Edition worden ook verwijderd. De Explorer's Camping Kit - Camping Gear en Dragon's Dogma Music & Sound Collection - Custom Sounds blijven daarentegen wel beschikbaar en de basegame mag genieten van een permanente prijsdaling. Het is nog even afwachten hoe duur de losse game wordt.

Dit gebeurt natuurlijk allemaal niet zomaar. Capcom is druk bezig met het faciliteren van de Dragon's Dogma 2-DLC launch. De ontwikkelaar verraste vriend en vijand met de aankondiging van Dragon's Dogma 2: Dark Arisen tijdens de Nintendo Direct en sindsdien leeft de IP helemaal op. Vorige week is een quality-of-life update uitgekomen en in augustus wordt er verder gesleuteld aan de ervaring middels een update. Capcom hoopt met de updates en DLC de feedback van de fans over de afgelopen twee jaar ten harte te nemen. Dark Arisen gaf de originele Dragon's Dogma het nodige steuntje in de rug en werd daarna gezien als de definitieve manier om de RPG te ervaren. Gaat de sequel hetzelfde pad betreden? We komen er gauw achter.

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Dragon's Dogma 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Dark Arisen-DLC en Nintendo Switch 2-versie zijn beschikbaar vanaf 9 oktober 2026.