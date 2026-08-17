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Onimusha: Way of the Sword toont een genietende Musashi

Door Rudy Wijnberg
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Miyamoto Musashi, hoofdrolspeler van Onimusha: Way of the Sword, is nogal een eigenaardige knaap. De samoerai wordt regelmatig geconfronteerd met diverse Genma, maar niets lijkt hem te deren. Sterker nog, hij haalt er plezier uit.

Het nieuwste deel van Onimusha verschijnt spoedig. Kyoto ten tijde van het Edo-tijdperk wordt aangevallen door monsters genaamd Genma. Musashi trekt maar al te graag zijn zwaard om deze monsters te doorklieven. Een mooie bonus is dat de samoerai er ontzettend veel plezier uit haalt. De personages en hun achtergronden worden voorzien van voice-overwerk van Oni Lady, ingesproken door Yuriri Naka, een actrice die bekendstaat om haar voice-overwerk in Dragon Quest I & II & III HD-2D Remake.

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Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Gek genoeg wordt de Nintendo Switch 2-versie van Onimusha: Way of the Sword in de trailers omschrijving niet genoemd? Of dat bekent dat de versie is uitgesteld, is onbekend. Op de Nintendo-website siert in ieder geval nog dezelfde releasedatum. Mocht je alvast in willen komen, dan is nu de Onimusha 1+2 Pack verkrijgbaar. Deze bundel wordt geleverd met Onimusha: Warlords en Onimusha 2: Samurai's Destiny.

Bron: Capcom
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

4 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl8 Achievement Hunter
19 uur geleden

Heel benieuwd naar deze game! Ik wacht rustig de reviews af

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl7 Checkpoint Jeugd
20 uur geleden

Musashi is legendarisch!

Hij leefde in het ronin tijdperk.
Op z'n 13 had hij zijn eerste duel (die gingen tot de dood of tot een niet meer door kon vechten: lees vrijwel dood).
Tegen de tijd dat hij 28 of 29 was had hij al zo'n 30 gehad. Allemaal gewonnen.
Hij heeft in 6 oorlogen gevochten. Nog tientallen duels gehad daarna door heel Japan heen. Nooit verloren!
Toen die een jaar of 51 was had hij zelf het idee dat hij eindelijk volleerd (had volledig begrip van strategie) was en trok in bij een lord. Daar heeft hij een jaar of 6 in luxe doorgebracht, om dat uiteindelijk allemaal op te geven en in z'n eentje in een grot in berg te gaan wonen. Daar schreef hij het boek van de 5 ringen (aanrader!).
Een paar jaar later stierf hij een natuurlijke dood.
Wat een hard leven!

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
20 uur geleden

Ik heb er heel veel zin in.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
21 uur geleden

Zin in de game ga er vanuit dat de Switch 2 release niet is verschoven.

0
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