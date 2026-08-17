Onimusha: Way of the Sword toont een genietende Musashi

Miyamoto Musashi, hoofdrolspeler van Onimusha: Way of the Sword, is nogal een eigenaardige knaap. De samoerai wordt regelmatig geconfronteerd met diverse Genma, maar niets lijkt hem te deren. Sterker nog, hij haalt er plezier uit.

Het nieuwste deel van Onimusha verschijnt spoedig. Kyoto ten tijde van het Edo-tijdperk wordt aangevallen door monsters genaamd Genma. Musashi trekt maar al te graag zijn zwaard om deze monsters te doorklieven. Een mooie bonus is dat de samoerai er ontzettend veel plezier uit haalt. De personages en hun achtergronden worden voorzien van voice-overwerk van Oni Lady, ingesproken door Yuriri Naka, een actrice die bekendstaat om haar voice-overwerk in Dragon Quest I & II & III HD-2D Remake.

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Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Gek genoeg wordt de Nintendo Switch 2-versie van Onimusha: Way of the Sword in de trailers omschrijving niet genoemd? Of dat bekent dat de versie is uitgesteld, is onbekend. Op de Nintendo-website siert in ieder geval nog dezelfde releasedatum. Mocht je alvast in willen komen, dan is nu de Onimusha 1+2 Pack verkrijgbaar. Deze bundel wordt geleverd met Onimusha: Warlords en Onimusha 2: Samurai's Destiny.