Sagas of Lumin mengt zich in de strijd der februari 2027-releases
Februari 2027 zit al bomvol met grootse releases, maar indie-ontwikkelaar Elos Games And Arts gaat de strijd aan met diens vuurspuwende RPG: Sagas of Lumin.
Tomb Raider, Fable, God of War, Persona; dit zijn slechts enkele titels die een februari 2027-releasedatum op het oog hebben. Toch deinst Elos Games And Arts met hun debuutproject Sagas of Lumin er niet voor terug. Sagas of Lumin is een singleplayer actie-RPG waarin draken centraal staan. Je werkt samen met deze gigantische reptielen in zowel beweging als combat in het luchtruim; iets wat maar al te duidelijk wordt in de onderstaande gameplaytrailer. Echter, je staat zelf ook je mannetje op de grond met spreuken, melee-wapens en andere items. Elos Games And Arts belooft een uitgebreid avontuur met diepgaande lore, waar de keuzes van spelers invloed hebben op het einde van het verhaal. Kan jij je wel vinden in dit ambitieus avontuur? Check dan vooral de onderstaande trailer.
Sagas of Lumin is beschikbaar vanaf 5 februari 2027 voor de pc via Steam. Er wordt in september 2026 nog een 'zeer gesloten' bèta georganiseerd. Mocht je kans willen maken op een vroegtijdige speelsessie, dan moet je via Discord een code zien te bemachtigen.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Dit lijkt me echt zo'n game voor de mid games hub van Alex_Kidd.
Doet me qua concept denken aan Scalebound, die game van PlatinumGames voor Xbox One die Microsoft toen annuleerde. Jammer dat dat nooit verder ontwikkeld was.
Deze trailer ziet er echter niet al te best uit helaas
Premise klinkt leuk. Maar ben nog niet overtuigd
Denk dat ik die lekker links laat liggen