REANIMAL The Prisoner-DLC per direct beschikbaar
De THQ Nordic Digital Showcase 2026 wordt verrijkt met een bijzondere shadow drop. De eerste DLC van REANIMAL, genaamd The Prisoner, valt nu te spelen.
The Prisoner is het eerste hoofdstuk in een driedelige Season Pass die onderdeel uitmaakt van de horrorgame. Twee nieuwe speelbare personages komen aan bod, namelijk The Prisoner en The Soldier. Samen (of in singleplayer met de hulp van een bot) maak je een vuist tegen de nieuwe Flamethrower Soldier, terwijl je gebruikmaakt van nieuwe items, leert hoe je kadavers kan gebruiken ter transport, hoe je een toffe motor op de kop slaat en hoe je deze uit de kluiten gewassen brommer vooral niet op een van de vele mijnen parkeert. Mocht je trek hebben om wederom in de kleine nachtmerrie van REANIMAL terecht te komen, dan kan je later vanavond alvast je borst nat maken.
REANIMAL is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. The Prisoner-DLC is dus ook nu verkrijgbaar en komt gepaard met een eigen Friend's Pass, zodat je samen de uitbreiding kan ervaren via een enkele aankoop.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Oww dat is wel tof. Misschien dit weekend even voor zitten.