DigixArt teaset nieuw project, mogelijk met link naar Road 96
DigixArt heeft een eerste teaser gedeeld van zijn volgende game, maar houdt de details nog goed verborgen. De korte video lijkt wel een hint te bevatten naar Road 96, de eerdere game van de Franse studio.
In de teaser horen we twee mensen met elkaar communiceren via een radio. Fanny probeert contact te krijgen met iemand, waarna een stem van John antwoord geeft. "Fanny? Is that really you? Are you alive?", vraagt John, waarop Fanny reageert dat zij en anderen nog leven. De video eindigt zonder dat we te zien krijgen waar de twee personages zich bevinden of wat er precies aan de hand is. Verder zien we het dashboard van een auto, waarna de camera naar boven beweegt en we een lange uitgestrekte weg zien.
Toch valt vooral één zin uit de aankondiging van DigixArt op: in de omschrijving van de video staat "Some roads never really end." Dat lijkt een hint naar wat deze game gaat worden. DigixArt is namelijk de studio achter Road 96, de verhalende roadtripgame uit 2021. In die game reisden spelers door een fictief land terwijl ze verschillende personages ontmoetten en keuzes maakten die invloed hadden op hun reis. Ook de namen John en Fanny kunnen bekend klinken bij spelers die de game kennen. De teaser bevestigt echter niet expliciet dat het nieuwe project een vervolg op Road 96 wordt. Het kan ook gaan om een nieuw verhaal dat zich in dezelfde wereld afspeelt.
De studio spreekt zelf alleen over zijn "next project" en noemt nog geen titel, platformen of releasedatum. Voorlopig blijft het dus vooral gissen naar wat DigixArt in petto heeft.
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Ik vond Road 96 wel tof, maar ik vraag me af of zoiets nog een keer zou werken. Best mogelijk dat het totaal andere gameplay heeft, natuurlijk. Die prequel moet ik nog steeds een keer spelen.
Oww Road 96 was echt geweldig 1 van mijn favorieten binnen dit genre. Helaas was het vervolg een heel stuk minder.
Ben benieuwd...