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Herbeleef de Gothic-trilogie vanaf nu op consoles

Door Joey Visser
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Console-spelers hebben straks hun handen vol aan de old-school Gothic-games. Gothic Classic, Gothic II Classic en Gothic 3 Classic komen naar de PlayStation, Xbox en Nintendo.

Liefhebbers van nostalgie kunnen zich de komende maanden opnieuw onderdompelen in de grootse werelden van de Gothic-trilogie. Tijdens de THQ Nordic Digital Showcase werd een nieuwe trailer gedeeld waarin spelers alvast een glimp krijgen van de duistere werelden en vijanden die de klassieke RPG's te bieden hebben. Check hieronder de trailer.

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Gothic Classic is vanaf nu beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. Gothic II Complete Classic is vanaf 29 september te spelen op diezelfde platformen. Gothic 3 Classic volgt op 24 november voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: THQ Nordic
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 10 reviews 174 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Reacties
Avatar Fr3nzy
Fr3nzy
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 08:01

Ik mag hopen dat ze dit (bijna) gratis aanbieden? Grafisch is dit zo achterhaald en het voelt zo kaal en levenloos aan. Zulke oude games moet je eigenlijk niet meer willen spelen maar koesteren in je herinneringen.

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Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 21:57

Switch 2 even proberen….

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Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
1 week geleden om 21:49

Wel vaag dat alleen Gothic 3 op de Switch 2 komt en de eerste 2 delen niet of mis ik nu wat?

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