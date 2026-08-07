Herbeleef de Gothic-trilogie vanaf nu op consoles

Console-spelers hebben straks hun handen vol aan de old-school Gothic-games. Gothic Classic, Gothic II Classic en Gothic 3 Classic komen naar de PlayStation, Xbox en Nintendo.

Liefhebbers van nostalgie kunnen zich de komende maanden opnieuw onderdompelen in de grootse werelden van de Gothic-trilogie. Tijdens de THQ Nordic Digital Showcase werd een nieuwe trailer gedeeld waarin spelers alvast een glimp krijgen van de duistere werelden en vijanden die de klassieke RPG's te bieden hebben. Check hieronder de trailer.

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Gothic Classic is vanaf nu beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. Gothic II Complete Classic is vanaf 29 september te spelen op diezelfde platformen. Gothic 3 Classic volgt op 24 november voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.