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Attack on Titan 3 verschijnt al in december 2026

Door Bram Noteboom
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KOEI TECMO en Omega Force zijn vastberaden om het gamejaar goed af te sluiten met de release van Attack on Titan 3. De actiegame komt in december uit.

Het zijn zeldzaamheden deze dagen. December was nooit een populaire maand om een game in uit te brengen en met de komst van GTA 6 in laat-november is dat al helemaal het geval. Echter, KOEI TECMO en Omega Force gaan de uitdaging aan. Zij brengen de actiegame Attack on Titan 3 in december 2026 uit. Dit lieten ze weten aan het einde van de 'Attack on Titan 3 Official Release Date Announcement Broadcast'. Hieronder kun je de gehele video zien, zodat je meteen wat verse gameplay kan meepakken en te weten krijgt hoe je diverse bonusitems binnen haalt en welke diverse edities van de game komen te verschijnen.

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Attack on Titan 3 is beschikbaar vanaf 10 december 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: KOEI TECMO
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5261 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Attack on Titan 3 - A.O.T.3
Attack on Titan 3 - A.O.T.3

Ontwikkelaar

KOEI TECMO GAMES

Uitgever

KOEI TECMO GAMES

Release

10 december 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Had erg genoten van de vorige twee games, dus laat maar komen! Deze keer ook nog is in redelijke graphics, dus ik heb er wel zin in. Wordt makkelijk vermaak haha 👌🏻

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