Attack on Titan 3 verschijnt al in december 2026
KOEI TECMO en Omega Force zijn vastberaden om het gamejaar goed af te sluiten met de release van Attack on Titan 3. De actiegame komt in december uit.
Het zijn zeldzaamheden deze dagen. December was nooit een populaire maand om een game in uit te brengen en met de komst van GTA 6 in laat-november is dat al helemaal het geval. Echter, KOEI TECMO en Omega Force gaan de uitdaging aan. Zij brengen de actiegame Attack on Titan 3 in december 2026 uit. Dit lieten ze weten aan het einde van de 'Attack on Titan 3 Official Release Date Announcement Broadcast'. Hieronder kun je de gehele video zien, zodat je meteen wat verse gameplay kan meepakken en te weten krijgt hoe je diverse bonusitems binnen haalt en welke diverse edities van de game komen te verschijnen.
Attack on Titan 3 is beschikbaar vanaf 10 december 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Had erg genoten van de vorige twee games, dus laat maar komen! Deze keer ook nog is in redelijke graphics, dus ik heb er wel zin in. Wordt makkelijk vermaak haha 👌🏻