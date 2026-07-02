KOEI TECMO toont Attack on Titan 3-gameplay en -features

KOEI TECMO en Omega Force slaan de handen ineen en komen met uitgebreide gameplaybeelden van Attack on Titan 3 op de proppen.

Wederom nemen spelers de rol van een nameloze held aan en je mag zelf kiezen hoe deze eruit komt te zien. Met talloze customization-opties maak jij een 'original character' die perfect past in het langlopende verhaal van Attack on Titan. Je speelt als een scout en je krijgt de ruimte om de vlaktes te verkennen; zoekende naar eventuele gevaren. Uiteraard staan wederom de stijlvolle gevechten centraal, waarin rappe mobiliteit gecombineerd moet worden met vlijmscherpe actie; het is immers de enige manier om een Titan neer te halen. Verwacht in het derde deel echter ook de nodige diepgang, zoals upgradesystemen, buffs in de vorm van maaltijden en extra verhalende elementen.

Je kan hieronder de gameplaytrailer bekijken. Mocht je benieuwd zijn naar alle details over Attack on Titan 3, check dan vooral de onderstaande gameplay-presentatie.

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Attack on Titan 3 is deze winter beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.