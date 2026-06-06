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Vecht tegen de Negen Titanen in Attack on Titan 3

Door Patrick Lamers

KOEI TECMO en Omega Workforce zijn bezig om opnieuw een strijd tegen de titanen te ontwikkelen. Tijdens Summer Game Fest werd namelijk Attack on Titan 3 uit de doeken gedaan met een trailer.

Na de nodige crossovers met onder andere Fortnite en Assassin's Creed Shadows, is het hoog tijd voor een nieuwe deel in de franchise van Attack on Titan. Dit derde deel focust zich op het begin van het verhaal met Survey Corps uit de manga. In dit deel trek je ten strijde tegen de Negen Titanen. Ondertussen ben je ook nog bezig met het uitdiepen van de achtergrondverhalen van de verschillende personages. Aan het einde van de trailer werd direct bekendgemaakt dat er binnenkort meer informatie op ons wacht over deze game. Want hoewel een releasedatum vooralsnog uitblijft, staat er op 1 juli aanstaande wel een scouting report gepland. Tijdens deze livestream zijn in ieder geval Yui Ishikawa (Mikasa) en Shiori Mikami (Krista) te gast.

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Attack on Titan 3 wordt ontwikkeld voor pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Summer Game Fest
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Attack on Titan 3 - A.O.T.3
Attack on Titan 3 - A.O.T.3

Ontwikkelaar

KOEI TECMO GAMES

Uitgever

KOEI TECMO GAMES

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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