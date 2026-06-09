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Jurassic World Evolution 3 Rebirth-DLC verschijnt in juni 2026

Door Bram Noteboom

Frontier mag eindelijk meer loslaten over de felbegeerde Rebirth-DLC voor Jurassic World Evolution 3. De eerste trailer valt nu te bewonderen.

Het is al een poosje stil bij Frontier Developments als het gaat om hun strategie-simulatiegame met dinosauriërs als hoofdattracties. De laatste updates lieten op zich wachten wegens 'omstandigheden buiten hun controle om'. Dit verwijst hoogstwaarschijnlijk naar de situatie bij Universal en het verlengen van de Jurassic Park-IP rechten. Echter, die zaak is afgerond en nu is het tijd om stil te staan bij de aankomende Jurassic World Evolution 3-DLC, genaamd Rebirth Expansion.

Uiteraard is de content geïnspireerd op de meest recente Jurassic World-film en bevat dan ook de nodige wezens uit de blockbuster. De Distortus rex, Mutadon, Titanosaurus en Aquilops zijn de nieuwe soorten in de uitbreiding, terwijl de T.rex, Spinosaurus, Mosasaurus, Quetzalcoatlus, Dilophosaurus en Velociraptor nieuwe skins ontvangen. De Rebirth Expansion brengt verder een nieuwe campaign met drie topgeheime missies in Île Saint-Hubert, terwijl je verder kan rekenen op nieuwe gameplay-features, zoals geothermische energie, openluchtverblijven en nieuwe experimentele kenmerken voor het DNA van je reptielen. Check hieronder de eerste trailer.

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Jurassic World Evolution 3 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Rebirth Expansion komt op 16 juni te verschijnen en kost je 25 piek.

Bron: Frontier
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Jurassic World Evolution 3
Jurassic World Evolution 3

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

21 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Silverspawn
Silverspawn
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 15:27

Dit weekend begonnen aan deze game. Speelt weer lekker weg.

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