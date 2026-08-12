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Jurassic World Evolution 3: Crocodilia Coast nu beschikbaar

Door Bram Noteboom
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Je moet ook de kleine dingen in het leven vieren. Dat doen ze bij Frontier, want de nieuwste DLC voor Jurassic World Evolution 3 is nu verkrijgbaar!

Jurassic World Evolution 3: Crocodilia Coast brengt vijf nieuwe soorten naar je dinopark; al hebben we grappig genoeg niet te maken met dinosaurussen. Nee, het gaat ditmaal om de reusachtige krokodil Deinosuchus, de vroege apex-predator Postosuchus, de frappante plantenetende voorloper Desmatosuchus, de gigantisch ronde ichtyosaurus Shonisaurus en de oplichtende Styxosaurus. Verder worden er diverse bouwmaterialen toegevoegd, zodat spelers nu beter nu creativiteit de vrije loop kunnen geven. Hieronder is de launchtrailer te zien:

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Jurassic World Evolution 3 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Crocodilia Coast-DLC kost je 14,99 euro extra.

Bron: Frontier
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Jurassic World Evolution 3
Jurassic World Evolution 3

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

21 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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