Jurassic World Evolution 3: Crocodilia Coast nu beschikbaar
Je moet ook de kleine dingen in het leven vieren. Dat doen ze bij Frontier, want de nieuwste DLC voor Jurassic World Evolution 3 is nu verkrijgbaar!
Jurassic World Evolution 3: Crocodilia Coast brengt vijf nieuwe soorten naar je dinopark; al hebben we grappig genoeg niet te maken met dinosaurussen. Nee, het gaat ditmaal om de reusachtige krokodil Deinosuchus, de vroege apex-predator Postosuchus, de frappante plantenetende voorloper Desmatosuchus, de gigantisch ronde ichtyosaurus Shonisaurus en de oplichtende Styxosaurus. Verder worden er diverse bouwmaterialen toegevoegd, zodat spelers nu beter nu creativiteit de vrije loop kunnen geven. Hieronder is de launchtrailer te zien:
Jurassic World Evolution 3 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Crocodilia Coast-DLC kost je 14,99 euro extra.
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