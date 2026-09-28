Frontier Developments heeft middels een preview-stream de eerste gameplaybeelden van Jurassic World Evolution 3: Prehistoric East vrijgegeven. Mocht je benieuwd zijn naar de aankomende DLC, dan kan je het hieronder alvast in actie zien!

Jurassic World Evolution 3: Prehistoric East komt op 29 september 2026 (morgen dus) te verschijnen voor alle platformen en fans raken niet uitgesproken over de vijf nieuwe soorten die worden toegevoegd. De Nanshiungosaurus, Gobisaurus, Yangchuanosaurus, Sinosauropteryx en Tarbosaurus worden verkrijgbaar gesteld om je park te verrijken. De ontwikkelaars van Frontier geven hieronder commentaar over de designs, gameplay-uitingen en nog veel meer. Ook worden de diverse bouwstukken uitgebreid behandeld, zodat de creatieve zielen onder ons weten waar ze aan toe zijn, wanneer Jurassic World Evolution 3: Prehistoric East komt te verschijnen.

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Jurassic World Evolution 3 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.