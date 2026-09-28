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Frontier geeft gameplay Jurassic World Evolution 3: Prehistoric East vrij

Door Bram Noteboom
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Frontier Developments heeft middels een preview-stream de eerste gameplaybeelden van Jurassic World Evolution 3: Prehistoric East vrijgegeven. Mocht je benieuwd zijn naar de aankomende DLC, dan kan je het hieronder alvast in actie zien!

Jurassic World Evolution 3: Prehistoric East komt op 29 september 2026 (morgen dus) te verschijnen voor alle platformen en fans raken niet uitgesproken over de vijf nieuwe soorten die worden toegevoegd. De Nanshiungosaurus, Gobisaurus, Yangchuanosaurus, Sinosauropteryx en Tarbosaurus worden verkrijgbaar gesteld om je park te verrijken. De ontwikkelaars van Frontier geven hieronder commentaar over de designs, gameplay-uitingen en nog veel meer. Ook worden de diverse bouwstukken uitgebreid behandeld, zodat de creatieve zielen onder ons weten waar ze aan toe zijn, wanneer Jurassic World Evolution 3: Prehistoric East komt te verschijnen.

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Jurassic World Evolution 3 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Frontier
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5564 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Jurassic World Evolution 3
Jurassic World Evolution 3

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

21 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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