SAW: Genesis biedt bloederige 3v1 multiplayer-horror
Hello, I want to play a game. Broken Mirror Games, Anshar Studios en Bloober Team werken namelijk samen aan het ambitieuze SAW: Genesis.
De SAW-franchise gaat al heel wat jaartjes mee en het is ook een gevestigde naam in de game-industrie. Echter, het heeft een tijdje mogen duren, voordat we nieuwe projecten met Jigsaw hebben mogen verwelkomen. Tot nu toe dan, want het drietal Broken Mirror Games, Anshar Studios en Bloober Team sleutelen aan een heuse multiplayer-ervaring. Een van de spelers neemt de rol van de WO1-geteisterde Rechter op zich, terwijl drie andere spelers de verknipte spelletjes moeten zien te overleven. Baan je een weg door een labyrint aan valstrikken en ontwijk de processen der 'rehabiliteren'. Tenminste, als je alle vingers aan je hand wilt houden; om maar een voorbeeld te noemen.
SAW: Genesis lanceert binnenkort in Early Access voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
Als het om Saw gaat, dan kan jij bij mij al weinig verkeerd doen (uitgezonderd dan The Final Chapter en Spiral, dat was wel een beetje rommel). Maar ik vraag mij wel af hoe ze dit meer dan vier potjes, eenmaal als Rechter, en dan ga ik er vanuit dat alle andere drie spelers ook drie verschillende traps spelen, leuk kunnenn houden. Je overleeft het of niet, veel andere smaken zullen er niet zijn. De kracht van de films zit hem niet zozeer in the gore, maar in de vaak briljante twist aan het einde (wat deel X toch een van de betere in de reeks maakte). Hoe willen ze dat precies in de game gaan verwerken? Even in de gaten houden, ik ben wel benieuwd!