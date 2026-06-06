SAW: Genesis biedt bloederige 3v1 multiplayer-horror

Hello, I want to play a game. Broken Mirror Games, Anshar Studios en Bloober Team werken namelijk samen aan het ambitieuze SAW: Genesis.

De SAW-franchise gaat al heel wat jaartjes mee en het is ook een gevestigde naam in de game-industrie. Echter, het heeft een tijdje mogen duren, voordat we nieuwe projecten met Jigsaw hebben mogen verwelkomen. Tot nu toe dan, want het drietal Broken Mirror Games, Anshar Studios en Bloober Team sleutelen aan een heuse multiplayer-ervaring. Een van de spelers neemt de rol van de WO1-geteisterde Rechter op zich, terwijl drie andere spelers de verknipte spelletjes moeten zien te overleven. Baan je een weg door een labyrint aan valstrikken en ontwijk de processen der 'rehabiliteren'. Tenminste, als je alle vingers aan je hand wilt houden; om maar een voorbeeld te noemen.

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SAW: Genesis lanceert binnenkort in Early Access voor de pc.