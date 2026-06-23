De spelregels van SAW: Genesis uitgelegd in nieuwe video

Eerder deze maand werd een gloednieuw SAW-project aangekondigd. Billy de pop wil nog eens een spelletje spelen, want SAW: Genesis is momenteel in ontwikkeling. Een nieuwe gameplayvideo legt uit wat je kan verwachten.

Veel SAW: Genesis gameplay te bewonderen

SAW: Genesis wordt een 3v1-multiplayergame, waarbij drie zogenaamde 'Accused' moeten samenwerken om de moordzuchtige spelletjes van de 'Judge' te kunnen overleven. Als Judge heb je heel wat mogelijkheden om het je slachtoffers lekker moeilijk te maken, terwijl je als Accused snelle beslissingen onder druk moet maken als je (heelhuids) wilt ontsnappen. Wat volgt is een spannend kat-en-muisspel waarbij communicatie en teamwork cruciaal is. Bekijk de beelden hieronder:

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SAW: Genesis komt binnenkort uit in Early Access-vorm op pc.