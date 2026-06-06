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Bandai Namco verrast met GUNDAM ROGUE ORBIT

Door Bram Noteboom

Bandai Namco laat er geen gras over groeien en tovert GUNDAM ROGUE ORBIT uit de hoge hoed. Check hier de gameplaytrailer.

De aankondiging van Geoff Keighley spreekt achteraf gezien boekdelen. "Een van de oudste sci-fi franchises keert terug". Nu is het meteen duidelijk waarom hij dat zei. GUNDAM ROGUE ORBIT is het nieuwste deel in de langlopende serie. Het gaat om een razendsnelle actiegame met een opvallende nieuwe look-and-feel met betrekking tot Gundam, waarin een snel filmisch verhaal gecombineerd wordt met intense gevechten in een gloednieuw universum. Je speelt uiteraard als een piloot en het is aan jou om alle fijne kneepjes van het mechanische vak aan te leren. Hoe kun je anders die imposante eindbazen omleggen?

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GUNDAM ROGUE ORBIT is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Summer Game Fest 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GUNDAM ROGUE ORBIT
GUNDAM ROGUE ORBIT

Ontwikkelaar

Bandai Namco Studios

Uitgever

Bandai Namco

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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