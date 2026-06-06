End of Abyss verschijnt in oktober 2026
Epic Games en Section 9 Interactive maken een opkomst tijdens Summer Game Fest 2026. De releasedatum van de horrorgame End of Abyss is vrijgegeven.
Dit werd gedaan middels een spetterende gameplaytrailer. Hoe kan je End of Abyss het beste omschrijven? Nou, denk aan de Little Nightmares-games, maar dan met (nog) betere manieren om jezelf te kunnen verdedigen. Je neemt namelijk een blaffer mee, terwijl je de diep onder het zeeniveau excursies voltooit. Wees echter voorzichtig. Het onheilspellende ''signaal' heeft meegeluisterd en dat kan weinig goeds betekenen. Zeker als je ziet hoeveel monsters er staan te wachten.
End of Abyss is beschikbaar vanaf 1 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Ik hou wel van dit soort games. Moet Little Nightmares III en Reanimal nog steeds spelen, die kunnen mooi dienen als opvulling tot deze uitkomt. Alleen wéér jammer dat ik (nog) geen release zie op de Switch 2? Volgens mij moet deze game daar met gemak op kunnen draaien.