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Guild Wars 3 onthuld tijdens Summer Game Fest

Door Patrick Lamers

Liefhebbers van de Guild Wars franchise stond tijdens Summer Game Fest een grote verrassing te wachten. Tijdens de show werd namelijk het bestaan van Guild Wars 3 onthuld met een nieuwe trailer.

De actie-avonturengame en MMORPG Guild Wars krijgt een vervolg in de vorm van Guild Wars 3. In dit nieuwe deel kun je wederom Tyria verkennen. Dat kun je zowel alleen of met vrienden doen. De ietwat korte aankondigingstrailer verklapt met het gebrek aan gameplaybeelden wel dat we waarschijnlijk nog een poosje moeten wachten tot Guild Wars 3 speelbaar is, maar voor fans van de franchise is het feit dat de game in ontwikkeling is al ontzettend goed nieuws. Als we mogen afgaan op de trailer, dan belooft dit nieuwe deel in ieder geval weer een mooie stap voorwaarts te zijn.

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Voor een releasedatum van Guild Wars 3 is het nog te vroeg. De game is in ontwikkeling voor pc en PlayStation 5. De bèta van de game is speelbaar in de herfst van 2027.

Bron: Summer Game Fest
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Guild Wars 3
Guild Wars 3

Ontwikkelaar

ArenaNet

Uitgever

NCSOFT

Release

-

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar BamiKami
BamiKami
lvl5 Thread Hunter
4 weken geleden om 12:24

Hier kijk ik naar uit! Speel nog regelmatig deeltje 2, erg fijne mmo om te spelen wanneer je niet veel tijd hebt om steeds maar te blijven farmen

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
4 weken geleden om 11:39

Hype!

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
4 weken geleden om 07:10

Geen Xbox dus.. ga deze wel in de gaten houden. Vond deel 2 ook vermakelijk.

0
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