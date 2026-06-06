Guild Wars 3 onthuld tijdens Summer Game Fest
Liefhebbers van de Guild Wars franchise stond tijdens Summer Game Fest een grote verrassing te wachten. Tijdens de show werd namelijk het bestaan van Guild Wars 3 onthuld met een nieuwe trailer.
De actie-avonturengame en MMORPG Guild Wars krijgt een vervolg in de vorm van Guild Wars 3. In dit nieuwe deel kun je wederom Tyria verkennen. Dat kun je zowel alleen of met vrienden doen. De ietwat korte aankondigingstrailer verklapt met het gebrek aan gameplaybeelden wel dat we waarschijnlijk nog een poosje moeten wachten tot Guild Wars 3 speelbaar is, maar voor fans van de franchise is het feit dat de game in ontwikkeling is al ontzettend goed nieuws. Als we mogen afgaan op de trailer, dan belooft dit nieuwe deel in ieder geval weer een mooie stap voorwaarts te zijn.
Voor een releasedatum van Guild Wars 3 is het nog te vroeg. De game is in ontwikkeling voor pc en PlayStation 5. De bèta van de game is speelbaar in de herfst van 2027.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Hype!
Geen Xbox dus.. ga deze wel in de gaten houden. Vond deel 2 ook vermakelijk.