Hitman Classic Trilogy Remastered in de maak, verschijnt in 2027

Summer Game Fest is niet de enige showcase van 5 en 6 juni. Day of the Devs is namelijk ook gaande. Hoewel kleiner van opzet, zitten er aardige games tussen, zo ook Hitman Classic Trilogy Remastered voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Drie klassieke Hitman-games in één fijn pakketje. Saber Interactive neemt nog meer hooi op de vork door drie klassieke avonturen van Agent 47 te remasteren. Hoewel de trailer niet al te veel prijsgeeft, doet de omschrijving eronder dat wel. Zo komen we te weten dat de Hitman-trilogie volledig van de grond af aan wordt opgebouwd. Hierbij worden de character models geüpgraded, omgevingen aangepast en textures vervangen door hoge-resolutievarianten.

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Dat is niet alles, want de bundel wordt tevens voorzien van een fotomodus en een graphics toggle. Hiermee kunnen we vrij schakelen tussen de klassieke en moderne weergave. Zo worden zowel puristen als nieuwkomers op hun wenken bediend. De drie games die in de bundel komen te verschijnen zijn Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin, en Hitman: Contracts.

Hitman Classic Trilogy Remastered verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.