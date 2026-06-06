Hitman Classic Trilogy Remastered in de maak, verschijnt in 2027
Summer Game Fest is niet de enige showcase van 5 en 6 juni. Day of the Devs is namelijk ook gaande. Hoewel kleiner van opzet, zitten er aardige games tussen, zo ook Hitman Classic Trilogy Remastered voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Drie klassieke Hitman-games in één fijn pakketje. Saber Interactive neemt nog meer hooi op de vork door drie klassieke avonturen van Agent 47 te remasteren. Hoewel de trailer niet al te veel prijsgeeft, doet de omschrijving eronder dat wel. Zo komen we te weten dat de Hitman-trilogie volledig van de grond af aan wordt opgebouwd. Hierbij worden de character models geüpgraded, omgevingen aangepast en textures vervangen door hoge-resolutievarianten.
Dat is niet alles, want de bundel wordt tevens voorzien van een fotomodus en een graphics toggle. Hiermee kunnen we vrij schakelen tussen de klassieke en moderne weergave. Zo worden zowel puristen als nieuwkomers op hun wenken bediend. De drie games die in de bundel komen te verschijnen zijn Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin, en Hitman: Contracts.
Hitman Classic Trilogy Remastered verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
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Ze tonen nog niks, spannend :P
Leuk voor wie deze games nog eens willen spelen.
Hopelijk kan ik ze in de XBOX store los kopen. Hitman: Codename 47, is de enige van de drie die ik nog niet kan spelen op de XBOX.
Ja, dit is cool. Al hadden ze ook wel Blood Money en Absolution mee mogen nemen maar die komen vast in de toekomst dan wel.
Hier word ik wel vrolijk van!
Altijd lekker deze games 😎
Hopelijk zijn alle stemmen nog hetzelfde. In Codename 47 reis je af naar Rotterdam en ik heb me als kind rot gelachen om die super slecht ingesproken net-niet-Nederlandse stemmen. Ook heb ik vroeger een onnoemelijke hoeveelheid uren in Blood Money gepompt. Lijkt me leuk als ze die een nieuw sausje geven!