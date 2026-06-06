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Hitman Classic Trilogy Remastered in de maak, verschijnt in 2027

Door Rudy Wijnberg

Summer Game Fest is niet de enige showcase van 5 en 6 juni. Day of the Devs is namelijk ook gaande. Hoewel kleiner van opzet, zitten er aardige games tussen, zo ook Hitman Classic Trilogy Remastered voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Drie klassieke Hitman-games in één fijn pakketje. Saber Interactive neemt nog meer hooi op de vork door drie klassieke avonturen van Agent 47 te remasteren. Hoewel de trailer niet al te veel prijsgeeft, doet de omschrijving eronder dat wel. Zo komen we te weten dat de Hitman-trilogie volledig van de grond af aan wordt opgebouwd. Hierbij worden de character models geüpgraded, omgevingen aangepast en textures vervangen door hoge-resolutievarianten.

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Dat is niet alles, want de bundel wordt tevens voorzien van een fotomodus en een graphics toggle. Hiermee kunnen we vrij schakelen tussen de klassieke en moderne weergave. Zo worden zowel puristen als nieuwkomers op hun wenken bediend. De drie games die in de bundel komen te verschijnen zijn Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin, en Hitman: Contracts.

Hitman Classic Trilogy Remastered verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Saber Interactive
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot HITMAN Classic Trilogy Remastered
HITMAN Classic Trilogy Remastered

Ontwikkelaar

Saber Interactive, IO Interactive

Uitgever

IO Interactive, Saber Interactive

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 12:16

Ze tonen nog niks, spannend :P
Leuk voor wie deze games nog eens willen spelen.

0
Avatar Fifalinde
Fifalinde
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 weken geleden om 16:06

Hopelijk kan ik ze in de XBOX store los kopen. Hitman: Codename 47, is de enige van de drie die ik nog niet kan spelen op de XBOX.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
4 weken geleden om 10:42

Ja, dit is cool. Al hadden ze ook wel Blood Money en Absolution mee mogen nemen maar die komen vast in de toekomst dan wel.

0
Avatar BozeMeneer
BozeMeneer
lvl5 Thread Hunter
4 weken geleden om 10:02

Hier word ik wel vrolijk van!

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
4 weken geleden om 08:36

Altijd lekker deze games 😎

0
Avatar Rimpelnek
Rimpelnek
lvl4 Reply Goblin
4 weken geleden om 07:00

Hopelijk zijn alle stemmen nog hetzelfde. In Codename 47 reis je af naar Rotterdam en ik heb me als kind rot gelachen om die super slecht ingesproken net-niet-Nederlandse stemmen. Ook heb ik vroeger een onnoemelijke hoeveelheid uren in Blood Money gepompt. Lijkt me leuk als ze die een nieuw sausje geven!

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