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Control Resonant ontvangt flitsende gameplaytrailer tijdens SGF 2026

Door Bram Noteboom

Ondanks het feit dat Control Resonant tijdens de State of Play langskwam, had Remedy nog een extra trailer voor Summer Game Fest klaarliggen.

Onder het genot van het originele nummer 'Manalan Mailla' van Vilma Jää zien we de nieuwe gameplaybeelden. The Oldest House is overvallen en de situatie is ernstig. Nieuwe entiteiten hebben er een flink zooitje van gemaakt en Jesse Faden (de originele proganist uit Control) is vermist. Het is aan de spelers om deze open, fantasierijke sandbox te verkennen. Ontdek in het nieuwe beeldmateriaal de grootste en meest gedetailleerde omgeving die Remedy ooit voor een game heeft gecreëerd. De visuele diversiteit van het op paranormale wijze vervormde Manhattan staat als een huis en de vijandige facties die er heersen zijn ook niet voor de poes.

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Control Resonant is beschikbaar vanaf 24 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Summer Game Fest 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Control Resonant
Control Resonant

Ontwikkelaar

Remedy Entertainment

Uitgever

Remedy Entertainment

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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