Control Resonant ontvangt flitsende gameplaytrailer tijdens SGF 2026
Ondanks het feit dat Control Resonant tijdens de State of Play langskwam, had Remedy nog een extra trailer voor Summer Game Fest klaarliggen.
Onder het genot van het originele nummer 'Manalan Mailla' van Vilma Jää zien we de nieuwe gameplaybeelden. The Oldest House is overvallen en de situatie is ernstig. Nieuwe entiteiten hebben er een flink zooitje van gemaakt en Jesse Faden (de originele proganist uit Control) is vermist. Het is aan de spelers om deze open, fantasierijke sandbox te verkennen. Ontdek in het nieuwe beeldmateriaal de grootste en meest gedetailleerde omgeving die Remedy ooit voor een game heeft gecreëerd. De visuele diversiteit van het op paranormale wijze vervormde Manhattan staat als een huis en de vijandige facties die er heersen zijn ook niet voor de poes.
Control Resonant is beschikbaar vanaf 24 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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