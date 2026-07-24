Devlog van CONTROL Resonant neemt je mee achter de schermen

Benieuwd hoe de ontwikkeling van CONTROL Resonant tot stand is gekomen? Check dan de nieuwste Development Diary van Remedy Entertainment, waarin ze je meenemen achter de schermen.

In de nieuwe Development Diary gaat Remedy Entertainment dieper in op de ontwikkeling van CONTROL Resonant. De ontwikkelaars laten zien hoe het team heeft voortgebouwd op het sterke fundament van de eerste CONTROL-game, terwijl ze tegelijkertijd een sequel hebben gecreëerd met een eigen identiteit. In de video bespreken ze onder andere de verschillen tussen protagonisten Dylan en Jesse, de keuze voor de wereld waarin de game zich afspeelt en de vernieuwde speelstijl en vergeleken met de oorspronkelijke game. Check de video hieronder.

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CONTROL Resonant is vanaf 24 september 2026 beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.