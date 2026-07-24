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Devlog van CONTROL Resonant neemt je mee achter de schermen

Door Joey Visser
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Benieuwd hoe de ontwikkeling van CONTROL Resonant tot stand is gekomen? Check dan de nieuwste Development Diary van Remedy Entertainment, waarin ze je meenemen achter de schermen.

In de nieuwe Development Diary gaat Remedy Entertainment dieper in op de ontwikkeling van CONTROL Resonant. De ontwikkelaars laten zien hoe het team heeft voortgebouwd op het sterke fundament van de eerste CONTROL-game, terwijl ze tegelijkertijd een sequel hebben gecreëerd met een eigen identiteit. In de video bespreken ze onder andere de verschillen tussen protagonisten Dylan en Jesse, de keuze voor de wereld waarin de game zich afspeelt en de vernieuwde speelstijl en vergeleken met de oorspronkelijke game. Check de video hieronder.

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CONTROL Resonant is vanaf 24 september 2026 beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bron: Remedy Entertainment
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,1/5 9 reviews 161 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot Control Resonant
Control Resonant

Ontwikkelaar

Remedy Entertainment

Uitgever

Remedy Entertainment

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Espeon28
Espeon28
lvl4 Reply Goblin
6 minuten geleden

Altijd wel leuk om achter de schermen te zien hoe het verhaal word gevormd plus de designs en andere ideeën. Ik heb dat gevold bij uncharted,tomb raider en horizon forbidden west

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