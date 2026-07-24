Devlog van CONTROL Resonant neemt je mee achter de schermen
Benieuwd hoe de ontwikkeling van CONTROL Resonant tot stand is gekomen? Check dan de nieuwste Development Diary van Remedy Entertainment, waarin ze je meenemen achter de schermen.
In de nieuwe Development Diary gaat Remedy Entertainment dieper in op de ontwikkeling van CONTROL Resonant. De ontwikkelaars laten zien hoe het team heeft voortgebouwd op het sterke fundament van de eerste CONTROL-game, terwijl ze tegelijkertijd een sequel hebben gecreëerd met een eigen identiteit. In de video bespreken ze onder andere de verschillen tussen protagonisten Dylan en Jesse, de keuze voor de wereld waarin de game zich afspeelt en de vernieuwde speelstijl en vergeleken met de oorspronkelijke game. Check de video hieronder.
CONTROL Resonant is vanaf 24 september 2026 beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Control Resonant-trailer toont volop combat en kostuums
Remedy Entertainment jast in een paar dagen tijd hun geheel marketingbudget er doorheen. Check hier de nieuwe Control Resonant-trailer!1 reactie
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Control Resonant ontvangt flitsende gameplaytrailer tijdens SGF 2026
Ondanks het feit dat Control Resonant tijdens de State of Play langskwam, had Remedy nog een extra trailer voor Summer Game Fest klaarliggen.0 reacties
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Breaking!
Control Resonant heeft een releasedatum gekregen
Tijdens de State of Play werd de releasedatum van Control Resonant uit de doeken gedaan. De game verschijnt in september.9 reacties
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Trailer
Ontdek een complex Manhattan in Control Resonant Dev Diary
Ontdek Control Resonants Manhattan in een gloednieuwe dev diary. Leer alles over de facties, tegenstanders en collectibles die Aiden in Manhattan...2 reacties
Altijd wel leuk om achter de schermen te zien hoe het verhaal word gevormd plus de designs en andere ideeën. Ik heb dat gevold bij uncharted,tomb raider en horizon forbidden west