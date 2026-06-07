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Control Resonant-trailer toont volop combat en kostuums

Door Bram Noteboom

Remedy Entertainment jast in een paar dagen tijd hun geheel marketingbudget er doorheen. Check hier de nieuwe Control Resonant-trailer!

Na opkomsten bij State of Play en Summer Game Fest dacht Sam Lake en co: laten we de PC Gaming Show ook maar even onveilig maken. Dit is alweer de derde trailer van Control Resonant in een paar dagen tijd. Remedy gaat vol voor de winst en de gameplaybeelden spreken voor zichzelf. De combat staat centraal in het onderstaande beeldmateriaal en de visuals spatten van je scherm af. Zeker omdat we mogen genieten van de diverse kostuums die beschikbaar worden gesteld. Wel fijn om zo je playthrough een persoonlijke touch te geven. Sterker nog: als je Control Resonant in de pre-order knalt, krijg je een naakte 'Hiss Corruption'-outfit op de koop toe.

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Control Resonant is beschikbaar vanaf 24 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: PC Gaming Show 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Control Resonant
Control Resonant

Ontwikkelaar

Remedy Entertainment

Uitgever

Remedy Entertainment

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Rimpelnek
Rimpelnek
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 15:48

Zin om weer in deze wereld te duiken!

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