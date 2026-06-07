Control Resonant-trailer toont volop combat en kostuums
Remedy Entertainment jast in een paar dagen tijd hun geheel marketingbudget er doorheen. Check hier de nieuwe Control Resonant-trailer!
Na opkomsten bij State of Play en Summer Game Fest dacht Sam Lake en co: laten we de PC Gaming Show ook maar even onveilig maken. Dit is alweer de derde trailer van Control Resonant in een paar dagen tijd. Remedy gaat vol voor de winst en de gameplaybeelden spreken voor zichzelf. De combat staat centraal in het onderstaande beeldmateriaal en de visuals spatten van je scherm af. Zeker omdat we mogen genieten van de diverse kostuums die beschikbaar worden gesteld. Wel fijn om zo je playthrough een persoonlijke touch te geven. Sterker nog: als je Control Resonant in de pre-order knalt, krijg je een naakte 'Hiss Corruption'-outfit op de koop toe.
Control Resonant is beschikbaar vanaf 24 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Control Resonant ontvangt flitsende gameplaytrailer tijdens SGF 2026
Ondanks het feit dat Control Resonant tijdens de State of Play langskwam, had Remedy nog een extra trailer voor Summer Game Fest klaarliggen.0 reacties
-
Breaking!
Control Resonant heeft een releasedatum gekregen
Tijdens de State of Play werd de releasedatum van Control Resonant uit de doeken gedaan. De game verschijnt in september.9 reacties
-
Trailer
Ontdek een complex Manhattan in Control Resonant Dev Diary
Ontdek Control Resonants Manhattan in een gloednieuwe dev diary. Leer alles over de facties, tegenstanders en collectibles die Aiden in Manhattan...2 reacties
-
Video
Remedy Entertainment vertelt meer over Control Resonant
Remedy Entertainment heeft een nieuwe video uitgebracht over Control Resonant. De Finse gamemaker deelt spraakmakende informatie over de aankomende...1 reactie
Zin om weer in deze wereld te duiken!