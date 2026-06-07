Control Resonant-trailer toont volop combat en kostuums

Remedy Entertainment jast in een paar dagen tijd hun geheel marketingbudget er doorheen. Check hier de nieuwe Control Resonant-trailer!

Na opkomsten bij State of Play en Summer Game Fest dacht Sam Lake en co: laten we de PC Gaming Show ook maar even onveilig maken. Dit is alweer de derde trailer van Control Resonant in een paar dagen tijd. Remedy gaat vol voor de winst en de gameplaybeelden spreken voor zichzelf. De combat staat centraal in het onderstaande beeldmateriaal en de visuals spatten van je scherm af. Zeker omdat we mogen genieten van de diverse kostuums die beschikbaar worden gesteld. Wel fijn om zo je playthrough een persoonlijke touch te geven. Sterker nog: als je Control Resonant in de pre-order knalt, krijg je een naakte 'Hiss Corruption'-outfit op de koop toe.

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Control Resonant is beschikbaar vanaf 24 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.