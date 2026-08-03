Control Resonant biedt vijftig uur aan gameplay
Voor iedereen die zin heeft in een meaty singleplayer heeft Remedy goed nieuws. Control Resonant duurt namelijk ongeveer dertig uur om te voltooien. Ben je een completionist, dan kun je uitgaan van zo'n vijftig uur in totaal.
Waar de storyline van Control zo'n elf uur in beslag neemt, verdrievoudigt Control Resonant dat aantal. Zo laat lead gameplay designer Sergey Mohov weten tijdens een gesprek met TechRadar. Daarnaast vermeldt de lead designer dat een playthrough van Control voorafgaand aan Resonant niet nodig is, maar dat het de ervaring wel verrijkt. Daarnaast gaat Mohov vooral dieper in op wat Control Resonant heeft gevormd en hoe de wereld tot stand is gekomen.
Wat betreft gamedesign haalt Control Resonant de meeste inspiratie uit... Control. Op zich niet vreemd, maar gedurende het gesprek worden ook games zoals Devil May Cry aangehaald. Op zich geen gekke vergelijking, Control Resonant bevat namelijk een grote hoeveelheid melee-combat die heerlijk lijkt te vloeien.
Control Resonant verschijnt op 24 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik vond Control op zijn best een 6je waard. Ik heb een zwak voor de SCP Foundation en daar heeft control heel veel inspiratie van opgedaan. Maar de gameplay was echt rete saai. Enige echte leuke level was de Ashtray Maze en dat kwam vooral door Old Gods of Asgard - Take Control.
Deel 1 was fantatasisch alleen alles wat ik zie van deel 2 mist de sfeer. Komt misschien ook door een hoofdepersonage met een grote hamer…
Jammer dat ze Jesse vervangen hebben. Ga het wel spelen maar later want september is te vol.
Ben ik een azijn zeikerd als ik vraag om "Kun je niet de speeluren in de titel zetten" ? Ik zou nooit op een artikel klikken dat de speeluren van een game verklapt, want dat wil ik helemaal niet weten.. Maar nu word het in mijn gezicht gedouwd.
Met games die een release datum heeft gekregen, wordt het ook nooit in de titel gezet omdat je cliks wilt.
Kun je dan niet hetzelfde doen voor speeluren? "Control Resonant aantal speeluren bekend gemaakt" -- Krijg je nog meer clicks ook? ;p
Maar ik zal wel 1 van de extreem weinige zijn (of de enigste, hahah! xD) die er zo over denkt 🤣
Een van de weinige games van dit jaar waar ik het niet zie wat er leuk aan is