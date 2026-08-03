Control Resonant biedt vijftig uur aan gameplay

Voor iedereen die zin heeft in een meaty singleplayer heeft Remedy goed nieuws. Control Resonant duurt namelijk ongeveer dertig uur om te voltooien. Ben je een completionist, dan kun je uitgaan van zo'n vijftig uur in totaal.

Waar de storyline van Control zo'n elf uur in beslag neemt, verdrievoudigt Control Resonant dat aantal. Zo laat lead gameplay designer Sergey Mohov weten tijdens een gesprek met TechRadar. Daarnaast vermeldt de lead designer dat een playthrough van Control voorafgaand aan Resonant niet nodig is, maar dat het de ervaring wel verrijkt. Daarnaast gaat Mohov vooral dieper in op wat Control Resonant heeft gevormd en hoe de wereld tot stand is gekomen.

Wat betreft gamedesign haalt Control Resonant de meeste inspiratie uit... Control. Op zich niet vreemd, maar gedurende het gesprek worden ook games zoals Devil May Cry aangehaald. Op zich geen gekke vergelijking, Control Resonant bevat namelijk een grote hoeveelheid melee-combat die heerlijk lijkt te vloeien.

Control Resonant verschijnt op 24 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.