Palworld Online aangekondigd voor iOS en Android

De Singaporese studio Garena heeft aangekondigd dat het in samenwerking met Pocketpair werkt aan Palworld Online, een MMORPG voor zowel iOS als Android.

Op 10 juli verscheen Palworld in de 1.0-release. Nog geen maand later werd bekendgemaakt dat er ook een mobiele versie aankomt en dat deze al binnenkort wordt uitgebracht. De studio werkt samen met Pocketpair, maar het wordt geen één-op-één kopie van de originele game. Volgens Garena worden er nieuwe verhalende elementen toegevoegd en wordt Palworld Online een MMO in plaats van een singleplayergame of een multiplayerervaring met vrienden zoals het origineel. Survival, crafting en het verzamelen van beestjes blijven natuurlijk onderdeel van de game. Omdat Palworld Online echter gericht is op samen gamen met anderen, worden er PvP- en PvE-evenementen toegevoegd en kunnen spelers de basissen van andere spelers bezoeken.

Garena Online

De geplande release van Palworld Online is 2026. Een precieze datum is nog niet bekend.