Palworld Online aangekondigd voor iOS en Android
De Singaporese studio Garena heeft aangekondigd dat het in samenwerking met Pocketpair werkt aan Palworld Online, een MMORPG voor zowel iOS als Android.
Op 10 juli verscheen Palworld in de 1.0-release. Nog geen maand later werd bekendgemaakt dat er ook een mobiele versie aankomt en dat deze al binnenkort wordt uitgebracht. De studio werkt samen met Pocketpair, maar het wordt geen één-op-één kopie van de originele game. Volgens Garena worden er nieuwe verhalende elementen toegevoegd en wordt Palworld Online een MMO in plaats van een singleplayergame of een multiplayerervaring met vrienden zoals het origineel. Survival, crafting en het verzamelen van beestjes blijven natuurlijk onderdeel van de game. Omdat Palworld Online echter gericht is op samen gamen met anderen, worden er PvP- en PvE-evenementen toegevoegd en kunnen spelers de basissen van andere spelers bezoeken.
Garena Online
De geplande release van Palworld Online is 2026. Een precieze datum is nog niet bekend.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
-
Trailer
Jurassic World Evolution 3 teaset met Update 1.4 naar volgende DLC
Goed nieuws voor de Jurassic World Evolution 3-fans! Update 1.4 brengt felbegeerde features naar de game, maar weet verder ook de volgende DLC te teasen.0 reacties
-
Game review0
Big Walk review - Een gezellige wandeling
Hannah ging aan de wandel in Big Walk, de coöperatieve walking simulator van House House. Lees hier wat zij vond van puzzels, exploratie en samenwerking.0 reacties
-
Gerucht
Gerucht: Logan Howletts blote kadetjes in Marvel's Wolverine te zien
Het ESRB heeft Marvel's Wolverine een M-rating gegeven. Reden hiervoor zijn geweld, drugs en ontblote billen. Maar van wie?13 reacties
-
Gerucht
Gerucht: Divinity-fan ontcijfert mogelijke hint naar grote Schurk
Een Divinity-fan denkt runen uit de onthullingstrailer te hebben ontcijferd en ziet daarin een mogelijke hint naar Chaos als grote schurk.2 reacties
Die gaan hard!