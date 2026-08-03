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Palworld Online aangekondigd voor iOS en Android

Door Hannah Herzberg
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De Singaporese studio Garena heeft aangekondigd dat het in samenwerking met Pocketpair werkt aan Palworld Online, een MMORPG voor zowel iOS als Android.

Op 10 juli verscheen Palworld in de 1.0-release. Nog geen maand later werd bekendgemaakt dat er ook een mobiele versie aankomt en dat deze al binnenkort wordt uitgebracht. De studio werkt samen met Pocketpair, maar het wordt geen één-op-één kopie van de originele game. Volgens Garena worden er nieuwe verhalende elementen toegevoegd en wordt Palworld Online een MMO in plaats van een singleplayergame of een multiplayerervaring met vrienden zoals het origineel. Survival, crafting en het verzamelen van beestjes blijven natuurlijk onderdeel van de game. Omdat Palworld Online echter gericht is op samen gamen met anderen, worden er PvP- en PvE-evenementen toegevoegd en kunnen spelers de basissen van andere spelers bezoeken.

Palworld OnlineGarena Online

De geplande release van Palworld Online is 2026. Een precieze datum is nog niet bekend.

Bron: Garena
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 9 reviews 91 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Reacties
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl8 Achievement Hunter
4 uur geleden

Die gaan hard!

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